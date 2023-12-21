Елки и пихты будут продавать на Авиамоторной улице

21.12.2023. На Авиамоторной улице, дом 21 будет работать елочный базар. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы. «Внешний вид елочных базаров утвержден Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы. Такое оформление используется с 2015 года, и его узнают горожане. Торговая точка собрана из типовых модулей с металлическим каркасом, внешняя сторона имеет облицовку деревянными рейками», - уточняется в сообщении. Работа базаров продлится до 31 декабря. На елочном базаре разрешается продавать еловый и сосновый лапник, елочные игрушки и украшения, электрические гирлянды и подставки для елей.