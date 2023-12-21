Как выбрать клей для обоев: советы и рекомендации

Обои – это один из самых простых и доступных способов отделки стен. Но для того, чтобы они радовали своим видом долгое время, следует правильно подбирать клеящие составы и точно соблюдать технологию поклейки.

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Клео.ру предлагает узнать, какой клей для обоев стоит выбрать и на какие критерии нужно обратить внимание.

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Почему важно подбирать клей для обоев, учитывая их тип

Современный мир предлагает огромный ассортимент обоев любых типов и не менее впечатляющий набор составов для их поклейки. И если к выбору самого покрытия используется, как правило, тщательный подход с учетом всех особенностей, то клею уделяется значительно меньше внимания и времени. И зря.

От того, насколько клеящий состав соответствует обоям, поверхности, комнатным условиям и другим критериям, будет зависеть долговечность отделки. Так, например, клей для легкой бумажной основы не подходит для тяжелого стекловолокна или металлического покрытия. А смесь с высоким содержанием ПВА окажется излишней тратой денег при поклейке простых виниловых обоев. К тому же, на материале после высыхания могут появляться характерные желтые пятна.

Критерии выбора клея для обоев

Современный рынок предлагает большой выбор клеящих смесей для различных типов обоев и поверхностей. Неподготовленный покупатель часто теряется в таком разнообразии или выбирает самые универсальные составы. Это решение не всегда бывает правильным, так как специализированное покрытие, как правило, требует совместимого клея.

Решая, какой клей для обоев лучше выбрать, необходимо обращать внимание на следующие критерии:

Вид обоев. Каждый тип отличается по основе, весу и материалу. Чтобы покрытие хорошо держалось, клей должен быть соответствующим.

Материал стен. Состав должен быть совместим с поверхностью, на которую наносится.

Наличие дополнительных веществ. Противогрибковые и антибактериальные компоненты будут противодействовать развитию болезнетворных организмов.

Уровень Ph. При кислотности выше 7 может появляться желтизна, а для обоев из тканевых и металлических волокон рекомендуются низкокислотные составы.

Состояние клея. Сухие смеси удобны для транспортировки и длительного хранения, более дешевые, но их нужно разводить самостоятельно. Жидкие составы уже готовы к использованию, но стоят дороже и более могут вызывать некоторые проблемы с доставкой.

Влагоустойчивость. Очень важный параметр для кухонной отделки и в помещениях с высокой влажностью.

Состав и особенности разных видов обойного клея

водорастворимая полимерная основа – метилцеллюллоза или модифицированный крахмал (>50% от общего количества);

ПВА, имеющий хорошие клеящие свойства, адгезию и устойчивость к влаге (меньше половины от общей массы);

дополнительные вещества – фунгициды и антисептики (до 3,5%). В зависимости от задач, на которые рассчитан вид обойного клея, будет меняться и его состав. В большинстве случаев он будет следующим:

Высокое содержание поливинилацетата значительно улучшит клеящие свойства, но может оставлять желтые пятна на обоях на бумажной основе, повышает густоту состава, быстро и неравномерно сохнет.

Какой клей для обоев лучше выбрать

Бумажные. Самые легкие обои. Для них подходят все основные виды клея, включая универсальный.

Виниловые. Допустимо использовать универсальный в максимальной концентрации, но предпочтительными являются узкоспециализированные смеси. В числе лидеров – клей Kleo для виниловых обоев, французские Quelyd и Semin.

Тканевая основа и стекловолокно. Большой вес полотен требует от составов более высоких клеящих качеств и водостойкости. Для такого вида материала обязательно используется узкопрофильный особопрочный клей. Обычно продается в готовом виде необходимой концентрации.

Флизелиновые. Данный тип отделки также предусматривает использование соответствующего вида клеящего состава, который наносят сразу на стену, а не на полотно. Эксперты рекомендуют выбирать клей Kleo для флизелиновых обоев или аналоги от Metylan, Titan и Axton.

Металлические. Интересное решение для оформления интерьера в стиле хайтек. При поклейке рекомендуется выбирать усиленный клей с низким уровнем Ph. Например, метилцеллюлозные смеси от PUFAS.

Фотообои. Этот вид материала тоже отличается большим весом и требует мощной фиксации на стенах. Для таких целей подходит усиленный клей из линейки Glutolin и аналоги для всех тяжелых настенных типов покрытий. В процессе поклейки предпочтительно использовать только тот клей, который предусмотрен для выбранного вида полотен. Каждый производитель клеящих составов предлагает смеси для каждого типа, а иногда – сразу несколько. Профессиональные строители и отдельщики рекомендуют брать клей, указанный производителем обоев. Но можно выбрать его и самостоятельно, учитывая особенности и материал:

Преимущества Kleo клея для обоев

При выборе обойных клеящих смесей, профессиональные строители и отдельщики квартир часто выбирают продукцию французского бренда Kleo. Компания предлагает широкий ассортимент грунтовок, очистителей, малярного оборудования и других инструментов для строительства и монтажа.

прозрачный, не оставляет следов после высыхания;

легко разводится даже в холодной воде, не оставляя комков;

хорошие скользящие свойства позволяют легко корректировать процесс поклейки;

безопасен для людей и домашних питомцев;

имеет антибактериальные и противогрибковые компоненты, противодействующие размножению болезнетворных организмов;

обеспечивает большую площадь оклеивания, после разведения сохраняет свои свойства в течение 10 дней;

имеет высокую адгезию;

легкий демонтаж полотен при замене. Но особое место в перечне товаров занимают разные виды клеящих смесей для всех видов обоев. Клей Kleo выгодно выделяется среди конкурентов такими преимуществами:

Для получения желаемого результата, необходимо перед началом работ тщательно изучить инструкцию, правильно подготовить помещение, стены и покрытие. Точно выполняйте рекомендации производителя.

Подведем итог