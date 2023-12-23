Какие вопросы можно решить с помощью платформы «Электронный дом»

Пользователи платформы «Электронный дом» могут сообщить о недочетах, типичных для холодного времени года. Вопросы о неполадках в квартире, подъезде или во дворе многоквартирного дома можно направить с помощью приложения или через сайт «Электронного дома». Для этого в личном кабинете нужно выбрать раздел «Заявки» и создать новую, выбрать адрес и заполнить форму.

Чтобы оставить заявку, в соответствующем разделе необходимо выбрать объект «Двор», затем категорию «Зимние виды работ». Жители могут сообщить о неубранном снеге или гололеде на тротуарах, детской и спортивной площадках, у входа в подъезд. Там же доступны темы избыточного или неравномерного применения реагентов. Выбрав объект «Подъезд» или «Квартира» и категорию «Отопление», пользователи могут оставить заявку по вопросам отопления.

Отслеживать статус заявки можно в приложении или на сайте. С начала сезона с помощью «Электронного дома» уже решили более 10 тысяч вопросов, которые относятся к зимним темам.

К платформе «Электронный дом» подключено 99 процентов многоквартирных домов столицы. Воспользоваться его сервисами можно в мобильном приложении или на сайте. Для регистрации достаточно иметь логин и пароль от учетной записи на портале mos.ru.

Платформа «Электронный дом» начала работу в ноябре 2020 года. Проект развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы.