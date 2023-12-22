Более 600 участников соревновались в проекте «Фабрика дизайна 2.0» в 2023 году

В 2023 году в проекте «Фабрика дизайна 2.0» Агентства креативных индустрий приняли участие 660 дизайнеров из 51 региона России, сообщила пресс-служба департамента культуры столицы.

«За год проект «Фабрика дизайна 2.0» реализовал четыре трека – «Технологический суверенитет», «Экспорт», «Быт», «Устойчивость». Всего было представлено 359 задач от 190 компаний-заказчиков. В мероприятиях приняли участие 660 дизайнеров из 51 региона России», – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

Отмечается, что это один из ключевых проектов Агентства креативных индустрий. Он является самым многочисленным в стране по количеству дизайнеров, собрав за два года более 960 экспертов.