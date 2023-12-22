Как выбрать увлажнитель воздуха в квартиру зимой: 8 важных пунктов

Отопительный сезон, несмотря на то, что приносит в наши дома тепло и уют, имеет два огромных минуса. Первый — это сумма за услуги ЖКХ в платежках. Вторая — сухой воздух. С первой проблемой можно бороться путем установки приборов индивидуального учета, со второй — с помощью смекалки или современной техники. В рейтинге самых дешевых увлажнителей воздуха лидирующие места занимают емкость с водой, мокрое полотенце на батарее или специальный резервуар для радиаторов. Однако такие приспособления могут быть небезопасны, если в доме есть маленькие дети или домашние животные. Куда более эффективным и красивым вариантом станет специальный прибор.

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Сегодня узнаем, как выбрать хороший увлажнитель воздуха, и расскажем, какие функции увлажнителей воздуха ставят их в топ рейтинга лучших моделей для квартиры.

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Какие бывают увлажнители воздуха

Все устройства для увлажнения воздуха в квартире или офисе, имеющиеся на рынке, делятся на три типа:

традиционные;

паровые;

ультразвуковые.

Основную функцию — увлажнение воздуха — все они выполняют одинаково качественно. Однако способы, благодаря которым происходит насыщение воздуха влагой, имеют свои плюсы и минусы.

Традиционные увлажнители

В увлажнителях воздуха этого типа используется холодный тип испарения: встроенный вентилятор нагнетает воздух в устройство и направляет его на фильтр или кассету, смоченные водой из встроенного резервуара. Среди преимуществ таких увлажнителей можно выделить:

низкий уровень потребления электроэнергии — не более 60 Вт;

очистка воздуха — пыль и прочие примеси из воздуха, затягиваясь в прибор, оседают на фильтре или в воде;

чем более влажный воздух в помещении — тем хуже он увлажняется, то есть постепенно уровень влажности в квартире будет поддерживаться автоматически на одном уровне. Как правило, этот показатель колеблется от 45% до 55%.

Из недостатков стоит отметить:

низкую производительность устройства;

необходимость часто менять загрязненную воду;

необходимость часто очищать, промывать или заменять фильтр;

вручную степень увлажнения воздуха задать невозможно.

Как выбрать хороший увлажнитель воздуха

Ультразвуковые увлажнители

Увлажнители воздуха ультразвукового типа также насыщают воздух в помещении холодной взвесью воды, больше похожей на туман. Принцип их действия прост — внутренняя мембрана прибора колеблется на сверхвысоких частотах, что приводит к измельчению воды из резервуара, которая посредством вентилятора выбрасывается в пространство.

Плюсы ультразвуковых увлажнителей следующие:

объем энергопотребления не более 50 Вт;

средний уровень производительности;

низкий уровень шума, что позволяет их использовать в ночное время.

Среди минусов необходимо отметить:

холодный пар оседает на всех поверхностях в помещении, и со временем на них образуется белый налет, особенно хорошо заметный на мебели;

при отсутствии дополнительной опции — датчиков влажности — устройство будет работать только с одной мощностью, в результате чего воздух в помещении станет слишком влажным;

если в устройстве не предусмотрена функция подогрева пара — увлажнитель будет еще и охлаждать воздух;

картриджи для очистки от жестких примесей, содержащихся в водопроводной воде, приводят к удорожанию обслуживания устройства.

Паровые увлажнители

Такие увлажнители насыщают воздух влагой посредством горячего пара, функционируют они по принципу обычного электрического чайника.

Среди плюсов приборов такого типа:

простое обслуживание;

воздух увлажняется паром — то есть, по сути, дистиллированной водой;

не требуются специальные фильтры для очистки воды;

пар не только увлажняет, но и нагревает воздух в помещении. Для зимнего времени это удобно.

Из недостатков стоит отметить:

высокий расход электричества;

прибор очень шумный — примерно как электрочайник в момент закипания;

при неверном выборе настроек в помещении создается эффект сауны.

Горячий пар плохо воздействует на некоторые комнатные цветы и чувствительные к влажности деревянные предметы интерьера.

Как правильно выбрать увлажнитель воздуха

При выборе устройства для увлажнения воздуха в помещении стоит обращать внимание еще на несколько дополнительных опций, которыми производители снабжают устройства. Насколько они важны для вас — зависит от личных предпочтений.

Площадь помещения, на которую рассчитан прибор. Обычно изготовители указывают этот показатель в характеристиках. Однако нюанс заключается в том, что увлажнитель насыщает влагой определенный объем помещения, а не его площадь. Поэтому если в вашем доме высокие потолки, то лучше взять устройство с запасом этого показателя. Но в этом случае проверьте, чтобы мощность испарения можно было настраивать вручную.

Объем и расположение емкости для воды. Чем больше помещение — тем больше воды требуется прибору для бесперебойной работы. Обратите внимание, возможно ли добавлять воду в резервуар, не снимая его с прибора, и насколько удобно снимать емкость для наполнения водой и регулярной очистки. Чтобы избежать необходимости проверять уровень воды вручную — приобретайте увлажнитель со встроенным звуковым датчиком уровня воды. Однако стоит понимать, что он может сработать в любое время, в том числе ночью.

Уровень шума — важный показатель, если вы приобретаете увлажнитель для спальни. Оптимальный вариант шума для использования прибора в квартире — от 25 до 30 дБ. Однако даже если уровень шума прибора заявлен как низкий, будьте готовы к тому, что время от времени подавляющее большинство моделей увлажнителей громко булькают, забирая новую порцию воды из основного резервуара.

Встроенные датчики влажности: гигрометр — показывает уровень влажности в помещении, гигростат — позволяет настроить интенсивность работы прибора и поддерживать влажность на заданном уровне. При этом стоит понимать, что гигрометр измеряет уровень влажности не во всем помещении, а в непосредственной близости от увлажнителя.

Дисплей и подсветка. Яркий контрастный дисплей обеспечит возможность без труда управлять прибором даже на ярком солнце. Однако если уровень яркости экрана не регулируется, то будьте готовы к тому, что он так же ярко будет светить ночью.

Способ управления. Встречается трех типов: встроенная, с помощью пульта дистанционного управления и удаленная. Встроенный тип управления может быть кнопочным или сенсорным. Кнопочный менее устойчив к попаданию влаги, сенсорный в случае поломки обернется высокой стоимостью ремонта. С помощью пульта увлажнителем удобно управлять в большом помещении, например в загородном доме или офисе. Для обычной квартиры он не нужен. Удаленный тип управления позволяет управлять устройством со смартфона и запускать работу увлажнителя, например, из офиса, чтобы к вашему прибытию домой там была комфортная атмосфера.

Ароматизация воздуха. При наличии этой функции в воду можно добавлять эфирные масла для ароматизации воздуха. Это необходимо, например, чтобы наполнить воздух в спальне ароматом хвои или мяты, которые, по мнению некоторых специалистов, позволяют легче заснуть.

Как выбрать увлажнитель воздуха для квартиры

Какой увлажнитель воздуха выбрать для квартиры — зависит от ваших предпочтений, а также от задач, которые должно выполнять устройство.

Например, для увлажнения воздуха в спальне подойдет ультразвуковой прибор с сенсорной панелью, которую можно переключить в режим ночного свечения. Также здесь может пригодиться возможность ароматизации воздуха.

Если увлажнитель рассчитан на работу в квартире-студии, то удобнее будет, если вы сможете запускать его удаленно, чтобы к вашему приходу домой в квартире было комфортно.

В детскую комнату нельзя ставить паровой увлажнитель, чтобы малыш случайно не обжегся струей пара. Также такие модели не подойдут для дома, где есть домашние питомцы. Лучше выбрать ультразвуковую или традиционную модель.

Если в квартире много мебели из темного дерева и натуральные деревянные полы, ультразвуковой увлажнитель добавит домашней работы. Паровой может отрицательно сказаться на деревянных поверхностях, чувствительных к высокой влажности. Выбирать в этом случае стоит традиционный вариант.

Лучший увлажнитель воздуха — рейтинг 2023 года

Исходя из количества различных моделей, представленных в интернет-магазинах, можно составить рейтинг моделей увлажнителей воздуха, которые пользуются наибольшим спросом в этом году. Итак, это:

ультразвуковой увлажнитель воздуха;

с функцией ароматизации;

с сенсорным дисплеем;

с возможностью управления с пульта;

со встроенными датчиками влажности;

с датчиком уровня воды;

с функцией ночного режима подсветки.