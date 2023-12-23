Как выбрать гирлянду, чтобы праздник не закончился трагедией: инструкция

«Если вы решили украсить гирляндой живую или синтетическую елку, то ни в коем случае нельзя оставлять ее без надзора, когда она включена. Можно использовать таймеры, которые включаются в розетку, там закладывается время, и в определенный момент гирлянда автоматически выключается. Или все-таки самостоятельно, покидая помещение, надо ее выключить», — объяснил специалист.