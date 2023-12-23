Как выбрать гирлянду, чтобы праздник не закончился трагедией: инструкция

Чтобы праздничные огни не стали причиной пожара, гирлянду нужно выбирать с умом. Как именно, в эфире радио Sputnik рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
«Покупать гирлянды нужно в специализированных магазинах и обращать внимание на производителя. Если все-таки гирлянда покупается где-то на рынке, где-то в маленьком магазинчике, попросите сертификат. Если сертификата нет, желательно отказаться от приобретения», — объяснил специалист.
Эксперт посоветовал тщательно проверить изоляцию — она должна быть идеальной, без оголенных мест. Кроме того, важно знать, что гирлянды с лампочками сильнее нагреваются и могут стать причиной возгорания, поэтому в целях безопасности лучше приобретать светодиодные гирлянды.
«Если вы решили украсить гирляндой живую или синтетическую елку, то ни в коем случае нельзя оставлять ее без надзора, когда она включена. Можно использовать таймеры, которые включаются в розетку, там закладывается время, и в определенный момент гирлянда автоматически выключается. Или все-таки самостоятельно, покидая помещение, надо ее выключить», — объяснил специалист.
Специлист рекомендует не подпускать к новогоднему декору домашних животных: питомец может погрызть провода, а вы это наверняка заметите не сразу. Кроме того, следует использовать украшения по назначению, комнатную гирлянду нельзя развешивать на улице. А еще опасность может подстерегать любителей включить множество электроприборов в одну розетку — гирлянды тоже считаются!
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