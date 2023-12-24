Как можно украсить елку на Год Дракона?

Интерьерный дизайнер Валентина Габитова рассказала в беседе с изданием “Тульская служба новостей” о том, как правильно украсить елку на Год Дракона. Грядущий 2024-й по восточному календарю будет Годом Зеленого Деревянного Дракона - основными цветами считаются все оттенки зеленого, золотого и красного. А еще можно использовать украшения фиолетового цвета.

“Можно нарезать ленточки по 20-30 сантиметров, завязать из них бантики и повесить на елку. Я бы взяла золотую парчовую, красные или зеленые атласные ленты. Кроме шариков и лент стоит взять снежинки, дедов морозов, звездочки, оленей, сосульки и шишки. Шары с разной фактурой и рисунками можно перемешать и повесить так, чтобы по диагонали повторялась упорядоченность. Например, ряды можно развесить в шахматном порядке”, - посоветовала специалист.

Кроме того, можно нанести на елку искусственный снег, повесить гирлянду теплового свечения на прозрачной ленте. Для встречи Года Зеленого Деревянного дракона лучше нарядить ель украшениями из натуральных материалов. Для этого подойдут деревянные игрушки, палочки корицы и сушеные цитрусы. По словам Габитовой, мишура и дождик в этом году не в моде, поэтому стоит обойтись без них.