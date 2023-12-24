Как красиво и оригинально оформить окна в квартире к новому 2024 году

Украшение окон к Новому году - один из самых традиционных способов создания праздничной атмосферы в доме. Но в этот раз ваша фантазия будет просто безгранична: ведь наступающий 2024 год, согласно китайскому гороскопу, пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Он известен как существо из мифов и сказаний, величественное и даже грозное существо, но на самом деле Дракон символизирует удачу, благополучие и благородство. Для праздничного декора эксперты советуют выбирать зеленые и изумрудные оттенки, а также красный и золотой (последние символизируют огненную натуру этого существа). Также будут актуальны и природные цвета: коричневый и бежевый.

© 0Российская Газета

Видео дня

В тренде сейчас минималистичный дизайн, поэтому стоит выбирать украшения, которые не будут перегружать интерьер. Не менее актуальными являются сейчас эко-стиль и использование натуральных материалов. Для декора на окнах в этом году эксперты предлагают использовать различные трафареты (с помощью которых вы сможете вырезать милых дракончиков из бумаги), гирлянды из крафт-бумаги, елочные ветки и шишки, а также мишуру.

Правила украшения окон к Новому году

Для того, чтобы стильно украсить окна к новому 2024 году, нужно соблюдать несколько простых правил:

Во-первых, важно не переборщить с яркими элементами, говорит архитектор, руководитель студии Molbò Büro Наталия Мольбо.

"Все мы любим создавать праздничное настроение с помощью декора, но дом - это не витрина магазина, поэтому стоит применять умеренный подход к декорированию", - советует она.

Во-вторых, особенно эффектно смотрятся украшения в единой цветовой гамме и стилистике.

В-третьих, лучше не использовать готовые рождественские стикеры, клеенки или пленки с праздничными узорами, они смотрятся дешево и неактуально. Наталия Мольбо предлагает подойти к украшению окон творчески: вырезать снежинки из бумаги, как в старые добрые времена. Хоть они, возможно, и будут менее аккуратными, зато будут сделаны с душой и точно наполнят дом уютом.

Четыре простых способа украсить ваши окна к Новому году

Трафареты и шаблоны для создания красивых узоров и рисунков

Вы можете найти их в магазинах для рукоделия или создать самостоятельно. Рисунки на окнах - всегда интересный и оригинальный способ украсить дом.

"Можно нарисовать новогодние символы (в нашем случае это Зеленый Дракон), зимние пейзажи или просто абстрактные узоры. Главное, чтобы они сочетались с общим стилем интерьера", - советует эксперт программы "Современная ландшафтная архитектура" РУДН Милана Мурзаева.

Гирлянды и эко-стиль

Они могут быть как традиционными, так и с использованием светодиодных ламп. Гирлянды можно повесить на окно, создавая эффект занавеса или украшения.

"Расположите гирлянды из елочных веток вдоль рамы окна. Ветки могут быть украшены бантами из красного бархата и небольшими елочными шарами, можно также подсветить их гирляндами", - рекомендует Наталия Мольбо.

Также очень эффектно будет смотреться эко-гирлянда из новогодних открыток. Просто протяните веревку поперек окна и развесьте на ней самодельные или магазинные карточки-поздравления - это будет смотреться модно и необычно.

Хвойные композиции

Это еще один элемент, который может украсить ваш дом на Новый год.

"Вы можете использовать натуральные или искусственные ветки ели, сосны или пихты, которые будут наполнять помещение ароматом леса. Главное - подобрать подходящий стиль и цветовую гамму", - советует Милана Мурзаева.

Также маленькие хвойные веточки можно использовать и для изготовления "хвойных шариков". Здесь будет сочетаться минимализм и эклектика. Возьмите пластиковые или стеклянные шарики - главное, чтобы они были прозрачными. Затем снимите с них заглушки, аккуратно поместите внутрь веточки, возвратите заглушки на место и украсьте шариками окно, прикрепив их на ленту на разном уровне.

Детское творчество

В детской комнате можно повесить портьеры с праздничным узором со звездами или снежинками.

"Сделайте поделки из бумаги вместе с детьми и украсьте ими окно, не обязательно только снежинки, можно вырезать из белого картона домики, а из цветного: елочные игрушки и звезды. Также можно добавить на подоконник рождественскую сценку с фигурками деда Мороза, оленями и пряничными домиками", - предлагает Наталия Мольбо.