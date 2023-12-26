"Ждем, чтобы он быстрее вернулся домой": семья казанского бойца получила квартиру

Госжилфонд отказался от устаревших СНИПов ради современных планировок соципотечного жилья

Молодой семье участника СВО Ильфара Шайдуллина, призванного в первые дни после объявления частичной мобилизации в России, сегодня вручили ключи от просторной двухкомнатной квартиры в строящемся жилом комплексе "Мэхэббэт" на территории "Салават Купере". "Пока муж воюет на передовой, защищая интересы нашей Родины, мы с сыном будем потихоньку обустраивать нашу квартиру. Чтобы он вернулся с фронта в уютный дом и больше никуда не уходил", — дожидается его супруга Эльзира Шайдуллина. Казанская пара полтора года назад вступила в республиканскую программу ГЖФ "Молодая семья", приобретя квартиру за счет "боевого" капитала супруга.

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420 социальных квартир с новой планировкой от ГЖФ

Сегодня ГЖФ передал ключи для заселения первых трех многоэтажных домов в строящемся жилом комплексе "Мэхэббэт" (в переводе с татарского — "Любовь") на 420 квартир. Речь идет о заселении 140-квартирного дома № 22, 168-квартирного дома № 20 и 112-квартирного дома № 20А по проспекту Ильгама Шакирова. Главная особенность в том, что квартиры спроектированы по европейскому типу планировки, а не по устаревшим советским нормам.

Впервые за 20 лет ГЖФ при раисе Татарстана самостоятельно отказался от применения СНИПов в устройстве квартиры, взяв на вооружение подходы коммерческого жилья. Если раньше покупатели стесненных комнат самостоятельно проводили их перепланировку и затем узаконивали в Росреестре, то теперь республиканский застройщик освободит от этих тягот. Суть нового стандарта в планировке заключается в объединении кухонной зоны с гостиной. По мнению заместителя исполнительного директора ГЖФ, такое решение пользуется спросом у очередников, так как семьи получают возможность оптимально распоряжаться каждым метром.

В январе ГЖФ квартиры собирается заселить еще 2 дома, в том числе в квартиры, построенные по новым стандартам — с мебелью, сообщил журналистам заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов.

Семья мобилизованного Шайдуллина в новой квартире

Здесь приобрела квартиру в необычном европейском стиле молодая казанская семья участника СВО Ильфара Шайдуллина. Правда, выбирала его супруга Эльзира одна. Ее муж 33-летний рядовой Шайдуллин был призван в первые дни после объявления мобилизации в зону СВО. По его доверенности Эльзира полтора года назад вступила в республиканскую программу "Молодая семья" и смогла внести первоначальный взнос для заключения договора социальной ипотеки (обои супруга моложе 35 лет, что дает им право на приобретение жилья по льготным условиям). Буквально перед самым Новым годом ей вручили ключи от двухкомнатной квартиры.

— Квартира светлая, большая, почти 58 кв.м, — поделилась впечатлениями с "Реальным временем" Эльзира Шайдуллина. — Совмещение кухни и гостиной создает эффект большого пространства, необычного расположения. Жаль, муж пока не может увидеть квартиру, но ему бы понравилось, — уверена она. Вместе они растят 7-летнего сына.

До призыва на передовую они с мужем снимали квартиру, не имея особой надежды на покупку собственного жилья, рассказала она. После его ухода на фронт она с сыном вернулась к своим родителям. Полтора года ей пришлось ждать завершения строительства дома, но переезжать быстро не торопится.

Главный праздник впереди — когда муж вернется с СВО

"Пока муж воюет на передовой, защищая интересы нашей Родины, мы с сыном будем потихоньку обустраивать нашу квартиру. Чтобы он вернулся с фронта в уютный дом и больше никуда не уходил", — дожидается его супруга Эльзира Шайдуллина. По ее словам, с момента ухода на СВО он один приезжал на каникулы на три недели в Казань. Но тогда дом еще не был построен. И снова вернулся на передовую, после чего его ранили. Сейчас проходит лечение в госпитале и надеется на скорое выздоровление. Но он спокоен за семью, говорит Эльзира. Ведь сыну оказывается помощь городских властей — он бесплатно питается в школьной столовой, пользуется социальной картой "Батыр". Правда, за занятия в кружке по робототехнике приходится платить, но не так много.

Впрочем, главный праздник для них впереди. Они ждут, когда муж вернется домой навсегда. "Очень хотелось бы, что бы он побыстрее вернулся с Победой", — переживает она.

Детям-сиротам выдали в этом году 762 квартиры

В этом году ГЖФ построил около 160 тысяч кв м жилья, обеспечив жильем около 3 тысячи семей. "Все государственные жилищные программы выполнены, задачи, поставленные Раисом Татарстана выполнены", — заявил Булат Гилманов.

В этом году по поручению Раиса Татарстана увеличили жилищную квоту для детей-сирот. По словам Булата Гилманова, количество квартир для предоставления детям-сиротам увеличилось на 162. В итоге им было выдано 762 квартиры в разных городах республики. Кроме того, жильем обеспечены и многодетные семьи. В целом 1895 семей в этом году справили новоселье в Татарстане по программе социальной ипотеки.