Как часто нужно покупать новый бюстгальтер и когда он приходит в негодность

Когда вы в последний раз покупали новый бюстгальтер? Год назад? Два года назад? Не волнуйтесь, вы такая не единственная. Опросы на различных форумах показывают, что лифчик меняют тогда, когда на нем появились видимые признаки износа. Но есть ли смысл ждать этого момента, когда нужно действительно менять бюстгальтер, чтобы он не навредил не только вашему эстетическому восприятию, но и здоровью?

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Как следует менять бюстгальтер

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Это зависит от множества факторов, в том числе от того, как часто вы носите один и тот же бюстгальтер, хорошего ли он качества, из какой он ткани, как вы его стираете, от размера вашей груди. Предположим вариант. Если вы носите и стираете один и тот же бюстгальтер каждый день, то он прослужит вам около трех месяцев. Если у вас целая коллекция лифчиков и вы меняете их каждый день, они могут прослужить вам около года.

Чаще остальных бюстгальтеры должны менять обладательницы большой груди. Она тяжелая, создает нагрузку даже на самый крепкий каркас. Поэтому таким девушкам лучше вкладываться в дорогое качественное белье и иметь под рукой много вариантов.

Каковы признаки того, что пришло время менять бюстгальтер

Их несколько. Самый главный — вы перестали чувствовать, что лифчик поддерживает грудь. Ремешок стал слишком свободен. Что это значит? Если вы застегиваете лифчик на самый первый ряд крючков, и он по-прежнему сидит свободно, от такой модели нужно избавляться. В этом бюстгальтере просто нет смысла, он не оказывает должную поддержку, не выполняет свою основную функцию.

Если бретели ослабли и соскальзывают с плеч, даже если они затянуты, или чашки стали слишком тугими или свободными, выбрасывайте этот лифчик, не жалея.

На бюстгальтере есть видимые признаки износа — появились катышки, потертости, затяжки, деформировались чашки, такую модель уже нельзя носить.

Какие бюстгальтеры прослужат дольше

Чем более качественный материал, из которого сделан бюстгальтер, тем лучше. Синтетические волокна (например, нейлон, полиэстер) обычно служат дольше, чем натуральные волокна (прим. хлопок, шелк, атлас). Вторые требуют более тщательного, особого ухода. Так что, выбирая лифчик, отдайте предпочтение эластану, полиэстру, вискозе и т. д.

Как продлить срок службы бюстгальтеров

В идеале бюстгальтеры нужно стирать вручную, раскладывая после на горизонтальную плоскость, чтобы просушить. Если вы решили постирать лифчик в машинке, поместите его в специальный мешок для стирки нижнего белья, чтобы защитить от трения. Стирайте в прохладной воде с жидким средством для стирки без отжима. Лучше не сушить бюстгальтеры на солнце на балконе или в сушилке, тепло может повредить ткань и отделку (если есть красивые дополнительные детали).