Россиянам назвали всегда актуальную деталь интерьера квартиры

Правильно подобранные обои — залог удачного дизайна интерьера жилья, считает основатель архитектурно-строительного бюро Flatsdesign Евгения Матвеенко. В комментарии «Ленте.ру» она назвала типы обоев, которые никогда не выйдут из моды.

Названа всегда актуальная деталь интерьера квартиры
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Текстильные обои способны сделать любое помещение современным вне зависимости от стремительно меняющейся моды на интерьеры, рассказала дизайнер. Тем более что, по ее словам, существует масса разновидностей: флизелиновые, бумажные, виниловые.

"Основа может быть разной, поверхность всегда тканевая. Обычно это лен, шелк, джут, фетр, велюр. Такие обои не только красивые и натуральные, они обладают и звукоизолирующим свойством, устойчивы к истиранию, некоторые виды текстильных обоев можно даже мыть. Они скорее выйдут из строя, чем из моды, а недостаток у них один — цена", - Евгения Матвеенко дизайнер интерьеров.

Также, по мнению собеседницы «Ленты.ру», всегда актуальны и однотонные обои. Они станут хорошей базой для любого интерьера. Стены с однотонными обоями можно украсить декором, картинами, постерами.

«Бежевый, белый, светло-серый — те оттенки, которые используют в большинстве отелей, ведь обстановка в них призвана быть универсальной и нравиться всем. Кроме того, она позволяет в любой момент легко сместить акценты и освежить интерьер с минимумом затрат и усилий», — прокомментировала Матвеенко.

В заключение дизайнер призвала даже не думать о покупке фотообоев в квартиру или дом. По ее мнению, они способны испортить вид любого помещения.

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