Названа всегда актуальная деталь интерьера квартиры

"Основа может быть разной, поверхность всегда тканевая. Обычно это лен, шелк, джут, фетр, велюр. Такие обои не только красивые и натуральные, они обладают и звукоизолирующим свойством, устойчивы к истиранию, некоторые виды текстильных обоев можно даже мыть. Они скорее выйдут из строя, чем из моды, а недостаток у них один — цена", - Евгения Матвеенко дизайнер интерьеров.