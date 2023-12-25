Что делать, если кот проглотил дождик или мишуру с елки

Блестящий дождик или мишура напоминают котам, во-первых, траву, которую они обычно едят, чтобы прочистить желудок. Во-вторых, за шуршащими и мерцающими дождинками может прятаться потенциальная добыча – грызун или птичка.

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Что делать, если кот проглотил новогодний дождик или мишуру, рассказывает РИАМО.

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Мишура и дождик изготавливаются из тонкого пластика. Он может спровоцировать повреждение внутренних органов, в особенности пищевода. Существует вероятность непроходимости кишечника, не говоря уже о внутреннем кровотечении.

Если кот был замечен во время поедания мишуры, то стоит аккуратно к нему подойти, чтобы не спугнуть, взять на руки, зафиксировать и медленно постараться вытащить ее. Спешка и паника здесь могут нанести вред животному, ведь какие-то части мишуры могли уже пройти вглубь пищевода. Тогда нужно остановиться. Также не стоит пытаться вызвать у кота рвоту.

Важное правило: не нужно самостоятельно пытаться вытянуть мишуру. Ветеринары рекомендуют дождаться момента, когда все выйдет естественным путем при следующем походе в туалет.Максимум помощи, которую можно в данном случае оказать, – обрезать излишки, оставив только край мишуры, чтобы животному она не мешала.

При возможности стоит все равно показать животное ветеринару, чтобы исключить какие-либо потенциальные проблемы со здоровьем и повреждения ЖКТ.