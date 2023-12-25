Ветеринары рассказали, что делать, если кот проглотил дождик или мишуру с елки
Блестящий дождик или мишура напоминают котам, во-первых, траву, которую они обычно едят, чтобы прочистить желудок. Во-вторых, за шуршащими и мерцающими дождинками может прятаться потенциальная добыча – грызун или птичка.
Что делать, если кот проглотил новогодний дождик или мишуру, рассказывает РИАМО.
Мишура и дождик изготавливаются из тонкого пластика. Он может спровоцировать повреждение внутренних органов, в особенности пищевода. Существует вероятность непроходимости кишечника, не говоря уже о внутреннем кровотечении.
Если кот был замечен во время поедания мишуры, то стоит аккуратно к нему подойти, чтобы не спугнуть, взять на руки, зафиксировать и медленно постараться вытащить ее. Спешка и паника здесь могут нанести вред животному, ведь какие-то части мишуры могли уже пройти вглубь пищевода. Тогда нужно остановиться. Также не стоит пытаться вызвать у кота рвоту.
Важное правило: не нужно самостоятельно пытаться вытянуть мишуру. Ветеринары рекомендуют дождаться момента, когда все выйдет естественным путем при следующем походе в туалет.Максимум помощи, которую можно в данном случае оказать, – обрезать излишки, оставив только край мишуры, чтобы животному она не мешала.
При возможности стоит все равно показать животное ветеринару, чтобы исключить какие-либо потенциальные проблемы со здоровьем и повреждения ЖКТ.
- Прежде всего стоит вообще отказаться от использования мишуры и дождика. Если без них никак не обойтись, то размещать их на таком расстоянии от пола, куда животное не сможет добраться, даже если подпрыгнет.
- Если задача – установить елку, то выбирать предпочтительнее искусственную, ведь ее проще закрепить. Не нужно забывать, что главный символ Нового года кошка может спокойно повалить на пол, запрыгнув на нее, а вместе с тем в ее распоряжении будут все елочные украшения, в том числе мишура и дождик.
- Довольно рабочий способ отучить кошку от игр с елкой – опрыскивание дерева с помощью эфирных масел апельсина или лимона. Кошки не любят цитрусовые запахи, а потому интерес к елке может сойти на нет. Однако придется брызгать елку довольно часто, ведь аромат выветривается.
- Иголки живой елки довольно токсичны для животных и могут вызывать отравление.
- Вреден для любых животных и искусственный снег.
- Если в планах обмотать елку гирляндой с огоньками, то стоит ее приклеить скотчем или аккуратно закрепить нитками, которые не будут торчать.
- Стоит избегать елочных игрушек, покрытых различными напылениями, блестками – они тоже токсичны для животного.