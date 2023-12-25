Названы 5 портящих впечатление о квартире вещей

Специалистка считает, что не стоит оставлять на видном месте провода и кабели. «Мало того что свисающие под столом кабели или разложенные на полу удлинители мешают ходить, они еще и уборку делают куда более затруднительной, да и внешний вид комнаты от этого очень страдает», — рассказала Тычино. Дизайнер посоветовала учитывать эту проблему еще на стадии ремонта, но если такой возможности нет, то нужно спрятать провода под потолком или плинтусом или закрепить специальными конструкциями.