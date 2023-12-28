Как отучить кошку лазить и драть шторы – 10 способов

Кошки, особенно в молодом возрасте, способны проявлять чрезмерную активность, залезая на большую высоту. Эти игры могут казаться милыми шалостями лишь в том случае, если не наносится урон дому. Но, когда хозяйское имущество начинает страдать, владельцы задумываются о коррекции поведения. Из этой статьи вы узнаете, как отучить кошку лазить по шторам, какие существуют способы.

© Petstory

Негативные привычки наших питомцев не зависят от породы или пола. Они могут возникнуть у любого кота. Хотя чаще все же любовь к подобным играм проявляется у очень юных особей, которые отличаются большой игривостью и высоким уровнем энергии.

Видео дня

Почему кошки любят шторы?

Воспитание питомца начинается с самого маленького возраста. Его важным аспектом является установление правил и границ. Следует научить котенка нормам поведения в доме. Эти правила должны включать в себя определенные запреты, которые каждый владелец устанавливает индивидуально: нельзя прыгать на стол, тумбочки, недопустимо воровать еду с общего стола и т.д. Запрет на порчу штор, несомненно, будет входить в этот список у каждого владельца питомца. Поскольку абсолютно все хозяева хотят, чтобы их вещи в доме выглядели хорошо. Когда появляется нежелательное поведение, важно не просто его исключить, но и найти факторы, провоцирующие его возникновение.

Кошки могут лезть на шторы или тюли по нескольким причинам:

Игровая активность. Наши питомцы предпочитают высоту, чтобы лучше видеть свою территорию. Они могут залазить на шторы, тюли из-за любви к активности. Так они тратят свою энергию, которой у них в достатке.

Исследование окружающей среды. Кошки любопытны и постоянно исследуют свое окружение. Они могут залезть на шторы, чтобы рассмотреть что-то интересное в окне или просто изучить новое место в комнате.

Поиск укрытия. Животные могут лезть на шторы, чтобы укрыться и почувствовать себя защищенными. Это может быть особенно актуально, если в доме есть другие питомцы или если кот испытывает стресс или беспокойство.

Скука. Кошки могут использовать прыжки на шторы в качестве развлечения, когда им в прямом смысле слова нечем заняться. И они предоставлены сами себе. В этом случае проблема решается быстро: просто уделите время любимцу.

Необходимость в когтеточке. Если у питомца нет когтеточки, вероятнее всего, он будет точить когти о различные предметы мебели и интерьера. Возможно, это будут шторы.

Любое нежелательное поведение можно попробовать устранить. Если не получится сделать этого самостоятельно, то можно обратиться за помощью к зоопсихологу. Он разработает для любимца план коррекции, и проблема будет решена.

Как отучить кошку лазить или прыгать на шторы?

Когда причина нежелательного поведения найдена, самое время приступить к его коррекции. Существует несколько гуманных способов, которые помогут устранить проблему в кратчайшие сроки. Почти все они собраны в нашем материале. Прочитайте его внимательно, и вы поймете, как отучить кошку или котенка прыгать и лазить по шторам или драть их.

Полиэтиленовые ленты

Прикрепление полосок полиэтилена по краю штор поможет предотвратить доступ кошки к ним и исключит риск повреждения ткани. Дело в том, что этот материал вырабатывает статическое электричество, что будет отпугивать любимца из-за дискомфортных ощущений. Специальные клейкие полоски продаются в магазине товаров для животных. Лучше, если они будут иметь самоклеящуюся основу, это облегчит их использование. Предварительно очистите край штор с помощью пылесоса или щетки. Это позволит полоскам лучше прилипнуть и оставаться на месте. Начиная с одного конца края шторы, приклеивайте ленту. Убедитесь, что полоска надежно прикреплена и не будет смещаться. Продолжайте приклеивать полиэтилен вдоль всего края, чтобы полностью покрыть обе шторы.

Двусторонняя клейкая лента

Это еще один из возможных способов, как отучить котенка лазить по шторам. Вариант также годится и для взрослых животных. Однако, перед использованием двухсторонней клейкой ленты, важно убедиться, что она не повредит ткань. На небольшом участке шторы, на незаметном месте, можно провести тестирование. Если выяснилось, что лента не портит ткань, то это может быть достаточно эффективным способом защиты. Поскольку клейкая текстура отпугнет питомца, и он перестанет подходить к окну, так как не захочет вновь испытывать неприятные эмоции. Такая лента продается в любом хозяйственном магазине и стоит совсем недорого. Клеить ее нужно так же, как и полиэтилен, по краям штор.

Замена колец на гардине

Замените крючки, держащие шторы, на крепления, которые не отличаются прочностью. К примеру, это могут быть крючки или кольца, которые провисают, когда их тянут вниз. Когда питомец захочет «покорить высоту», крепления под его весом оттянутся, и штора зашатается. Чаще всего, кошке потребуется не одна, а несколько подобных попыток, но результат не заставит себя ждать: негативный опыт будет зафиксирован в памяти и животное забудет о своей вредной привычке навсегда.

Заменять классическую гардину штангой нежелательно. В этом случае упадет не сама штора, а вся конструкция. Существует риск получения травмы.

Приобретите когтеточку

Одним из способов предоставить кошке возможность затачивать когти без ущерба для мебели и штор является установка когтеточки или специального дерева. Эти конструкции имеют особое покрытие, которое удобно для животных и помогает им удовлетворять свои естественные потребности. Когтеточки бывают различных видов, важно найти вариант, который понравится питомцу. Желательно приобрести сразу несколько, тогда у любимца будет возможность выбрать то, что для него лучше.

Когтеточки бывают в форме доски, которая крепится к стене, а могут быть напольными. Материал изготовления также может различаться: гофрокартон, сизаль, дерево, покрытие, напоминающее ковер и т.д. Если нет желания их приобретать, то можно сделать подобную конструкцию самостоятельно. При изготовлении нужно обязательно обратить внимание на качество подобранного материала, его прочность и безопасность.

Защитные колпачки на когти

Если кот периодически висит на шторах, есть еще один способ исправить это — использование специальных колпачков для когтей. Они наклеиваются на когти кошки и предотвращают повреждение мебели и штор. Клей нужно брать особый – нетоксичный. Колпачки не причиняют дискомфорта или боли кошке и со временем сами отпадут. Они есть разных цветов, некоторые даже светятся в темноте: получается, что у питомца будет «маникюр», который не только имеет практическое назначение, но и смотрится красиво и стильно. Держатся накладки от 4 до 6 недель.

Уделите питомцу время

Предлагайте своей кошке разнообразные игрушки, такие как палочки с перьями, лазерные указатели или мячики, чтобы она могла потратить свою энергию. Приобретите или изготовьте самостоятельно головоломки, которые позволят животному развивать свой ум и навыки решения интеллектуальных задач. Например, игры, в которых кошка должна найти путь до лакомства через лабиринт или искать скрытые отделения. Все эти занятия помогут животному избавиться от скуки, занять его тело и ум, а также предотвратят нежелательное поведение. Помимо этого, будьте внимательны к своей кошке, обращайтесь с ней с любовью и заботой, и она будет счастливой и здоровой.

Купите игровой комплекс

Игровой комплекс не только сможет стать решением проблемы, но и обладает другими преимуществами – он принесет много пользы для физического и психического здоровья любимца. Кошки активны по своей природе и нуждаются в ежедневной нагрузке. Комплекс предлагает им множество вариантов для игры, к примеру, прыжки и лазанье, что помогает удовлетворить их потребность в движении. Он даст животному возможность реализовать свои природные инстинкты – исследование территории, нахождение на высоте. Это имеет положительное влияние на его настроение и общее благополучие.

Отпугивающие запахи

Для отпугивания кошки от лазанья по шторам используют неприятные для питомцев запахи. Однако стоит учесть, что применение различных агрессивных и токсичных для животных запахов считается опасным. К ним можно отнести уксус, пряности и специи, духи, спирт, едкую бытовую химию. Их использование может нанести питомцу вред. Например, сильно раздражать слизистые оболочки носа и горла. Если есть необходимость в применении подобного метода, допустимо разложить по подоконнику апельсиновые или лимонные корки. Лучше, если они будут свежими, а не высушенными, так как они издают интенсивный аромат.

Важно отметить, что этот метод считается эффективным для отпугивания кошки от лазанья по шторам. Однако результаты могут различаться в зависимости от индивидуальных особенностей конкретного питомца.

Замена штор на жалюзи

Если проблема никак больше не решается, можно заменить длинные шторы до пола на жалюзи. Сейчас вариантов таких светозащитных устройств масса. Они бывают разного цвета и формы. Подобрать получится под любой вкус и интерьер. Если же для владельца принципиально приобретать именно шторы, можно попробовать купить их не такие длинные, чтобы любимец не смог до них добраться.

Отпугиватели

Как отучить котенка или взрослую кошку прыгать на шторы и играть с ними? Приобретите отпугиватель. Такие приборы бывают самыми различными. Они не наносят здоровью животного вреда, просто действуют на него раздражающе и заставляют убежать. Принцип работы у каждого такого прибора свой: он отпугивает четверолапого с помощью запахов, звуков, мигания светом, опрыскивания жидкостью и т.д. Использовать их можно по одному, а можно и в совокупности, чтобы быстрее добиться положительного результата.

Чего нельзя делать в процессе отучения?

Самое главное, что должен запомнить владелец – на питомца нельзя кричать и не стоит его наказывать физически. Это не поможет достигнуть желаемого результата, а только напугает любимца. Он станет бояться владельца, может даже обидеться на него. Громкие крики и наказания могут спровоцировать стресс, что приведет к появлению у него других видов деструктивного поведения на этом фоне.