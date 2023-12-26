Названы роковые ошибки при использовании гирлянды

Чтобы сократить вероятность пожаров, не стоит покупать гирлянду через интернет. Об этом россиян предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает Life.

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Чаплин назвал три роковые ошибки при использовании гирлянды. Первая из них — покупка таких товаров на маркетплейсах. По словам эксперта, из-за популярности онлайн-магазинов случаи возгорания участились. «Там предлагают большие скидки, но это уловка, чтобы скорее продать товар плохого качества», — рассказал депутат.

Чаплин также посоветовал использовать гирлянду согласно инструкции. Как правило, в них указан рекомендуемый период работы устройства, который часто ограничивается несколькими часами. При этом многие пользователи оставляют гирлянды включенными на протяжении всего праздника или нескольких дней. Это может привести к перегреву и пожару.

Эксперт напомнил, что важно обращать внимание и на правильное размещение гирлянды. Так, их нельзя вешать в слишком теплых и влажных местах. Депутат подчеркнул необходимость выключать устройство, когда все члены семьи уходят из дома.