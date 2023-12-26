В МЧС рассказали, чем опасны «пожившие» гирлянды
Доставая гирлянду, обязательно нужно проверить все звенья на целостность, особенно если украшения старые. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника крымского управления МЧС России Игоря Скуртула.
«Средний срок эксплуатации гирлянд около пяти лет. По практике, обычно в коробочку свернули — и сколько лет этой гирлянде, никто не знает. Поэтому обязательно нужно обращать особое внимание на целостность всех соединений, готовность гирлянды длительно выполнять свою функцию», — сказал Скуртул и предупредил, что нельзя оставлять гирлянды включёнными на ночь или без присмотра.
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