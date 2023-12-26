В МЧС рассказали, чем опасны «пожившие» гирлянды

«Средний срок эксплуатации гирлянд около пяти лет. По практике, обычно в коробочку свернули — и сколько лет этой гирлянде, никто не знает. Поэтому обязательно нужно обращать особое внимание на целостность всех соединений, готовность гирлянды длительно выполнять свою функцию», — сказал Скуртул и предупредил, что нельзя оставлять гирлянды включёнными на ночь или без присмотра.