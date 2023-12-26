Эксперт страхования дал советы, как обезопасить дом в праздники
Чтобы обезопасить дом в новогодние праздники, не следует перегружать электрическую сеть, посоветовал эксперт страхования Никита Тырин. В беседе с «Вечерней Москвой» он уточнил, что в этот период сильно возрастает потребление энергии. Кроме того, важно убедиться в исправности гирлянд, выключать подсветку перед выходом из дома и на ночь.
Если планируется встречать Новый год за городом, важно проверить краны в ванной комнате и на кухне на наличие протечек. При длительном отъезде лучше полностью перекрыть воду. Тырин отметил, что аналогично нужно поступить и с газом. Также стоит проверить вентиляцию. Можно установить детектор газа и систему защиты от протечек.
Стоит подумать и о защите дома от грабителей на время отъезда. Эксперт подчеркнул, что не стоит рассказывать всем подряд о планах уехать на каникулы. Если с соседями сложились хорошие отношения, можно оставить им контакты на случай непредвиденной ситуации. Рекомендуется установить дома сигнализацию или специальные датчики.
Эксперт по безопасности Денис Ковалев ранее рассказал, что при покупке новогодней гирлянды лучше выбирать менее мощные варианты, чтобы создать меньшую нагрузку и сократить риски возгорания. По его словам, эти украшения должны пройти заводскую сертификацию по пожарной безопасности.