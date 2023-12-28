Экоцентры Москвы приглашают провести новогодние каникулы весело, активно и познавательно

<p>В эти новогодние праздники экоцентры Мосприроды будут работать, продолжая задорно, интересно и активно вести эколого-просветительскую деятельность, повышать уровень экологической культуры москвичей и знакомить с природой столицы. Зимние каникулы – отличное время для посещения разнообразных экскурсий, занятий экокружков и тематических мероприятий. В первые дни нового, 2024 года жителей Москвы ждут две увлекательные программы:</p> <p>- с 2 по 8 января пройдет новогодняя экспедиция «Э.С.К.И.М.О.»: Экологические События, Квесты, Игры, Мастер-классы, Открытия;</p> <p>- с 5 по 14 января в рамках проекта «ЭкоРождество» состоится более 20 различных рождественских мероприятий: мастер-классы, игры, квесты, викторины, экскурсии и другие эколого-просветительские занятия.</p> <p><strong>Сладкий квест</strong></p> <p>В рамках Международной выставки-форума «Россия» проходит квест, организованный Министерством сельского хозяйства. Одной из площадок квеста стал экоцентр «Пчеловодство», где можно посетить бесплатную экскурсию и ответить на несложные вопросы. Данный этап квеста поможет гостям и жителям столицы узнать об удивительном мире пчел, развитии пчеловодства и экологии насекомых-опылителей, а также познакомиться с жизнью полосатых тружениц. Кроме того, в экоцентре «Пчеловодство» в настоящее время представлены достижения пасек и пчеловодов разных регионов, а также проходят мастер-классы с викторинами по определению сортов меда на вкус. График работы форума в новогодние праздники: 31 декабря с 10:00 до 15:00; 3–8 января с 10:00 до 22:00; 1, 2, 9 января форум не работает. В остальное время форум можно со вторника по четверг с 10:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье с 10:00 до 22:00. Форум будет работать до 12 апреля 2024 года.</p> <p><strong>График работы экоцентров в новогодние праздники </strong></p> <p><strong>Экоцентр «Битцевский лес» </strong>(ст. метро «Новоясеневская», «Битцевский<strong> </strong>парк», Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Рабочие дни: 2–8 января 2024 года с 10:00 до 17:00. </p> <p><strong>Экоцентр «Царская пасека»</strong> (ст. метро «Измайловская», «Шоссе Энтузиастов», пос. Измайловская пасека, д. 1). Рабочие дни: 7 января 2024 года с 14:00 до 15:00. </p> <p><strong>Экоцентр «Цветоводство» </strong>(ст. метро «Ботанический сад», «ВДНХ», ВДНХ, Проспект Мира, 119, пав. 29). Рабочие дни: 2–6 января 2024 года с 10:00 до 18:00.</p> <p><strong>Экоцентр «Лесная сказка» </strong>(ст. метро «Битцевский парк», 36-й км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца», стр. 8). Рабочие дни: 3–6, 8 января 2024 года с 10:00 до 15:00.</p> <p><strong>Экоцентр</strong> <strong>«Экошкола Кусково» </strong>(ст. метро «Перово», 3-я Музейная улица, д. 40, стр. 1). Экоцентр «Экошкола Кусково» (ст. метро «Перово», 3-я Музейная ул., д. 40, стр. 1). Рабочие дни: 2–6, 8 января 2024 года с 10:00 до 17:00).</p> <p><strong>Экоцентр «Конный двор» </strong>(ст. метро «Новогиреево», ул. Металлургов, д. 41, стр.1). Рабочие дни: 3–8 января 2024 года с 10:00 до 16:00.</p> <p><strong>Экоцентр «Пчеловодство»</strong> (ст. метро «Ботанический сад», «ВДНХ», ВДНХ, проспект Мира, д. 119, пав. 28). Рабочие дни: с 3 по 8 января 2024 с 10:00 до 22:00.</p> <p><strong>Экоцентр «Скворечник» </strong>(ст. метро «Домодедовская», Каширское ш., д. 148/1. Рабочие дни: 2–8 января 2024 года с 09:00 до 16:00.</p> <p><strong>Экокласс на Родионовской</strong> (ст. метро «Планерная», ул. Родионовская, д. 2). Рабочие дни: 6 января 2024 года с 11:00 до 15:00.</p> <p><strong>Экокласс «Кузьминки» </strong>(ст. метро «Кузьминки», ул. Кузьминская, д. 10, стр. 1). Рабочие дни: 4 января 2024 года, с 11:00 до 13:00.</p> <p><strong>Экокласс «Дом лани»</strong> (Зеленоград, Никольский проезд, за домом 2, территория вольерного комплекса «Дом лани»). Рабочие дни: 1–8 января 2024 года с 10:00 до 17:00.</p> <p><strong>Самые новогодние, зажигательные, блестящие и активные мероприятия экоцентров Москвы</strong></p> <p><strong>2 января</strong></p> <p><strong>11:00–11:45; 14:00–14:45 </strong>– <strong>мастер-класс «Квиллинг. Снежинка» в экоцентре «Скворечник»</strong>. Юные посетители смогут самостоятельно сделать снежинку в технике «бумажная филигрань», которая заключается в составлении композиции из скрученных бумажных полосок. Мероприятие 3+. Запись: 8 (499) 782-78-23; <a href="mailto:epts_skvorechnik@eco.mos.ru">epts_skvorechnik@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>3 января</strong></p> <p><strong>11:00–11:45; 14:00–14:45 – мастер-класс «Ангел из ниток и фетра» в экоцентре «Скворечник»</strong>. Участники создадут один из символов Рождества – ангелочка с крылышками, которого можно будет повесить на елку. Мероприятие 3+. Запись: 8 (499) 782-78-23; <a href="mailto:epts_skvorechnik@eco.mos.ru">epts_skvorechnik@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>14:00–15:00</strong> <strong>– мастер-класс «Снеговик» в экоцентре «Экошкола Кусково»</strong>. На занятии можно будет сделать поделку из вторсырья, используя различные художественные техники, и подарить таким образом вторую жизнь вещам. Мероприятие 6+. Запись: 8 (495) 370-07-50; <a href="mailto:ecokuskovo@eco.mos.ru">ecokuskovo@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>4 января</strong></p> <p><em><strong>11:00–13:00 – программа «Новогодние забавы» в экоклассе «Кузьминки» (</strong></em>ст. метро «Кузьминки», ул. Кузьминская, д. 10, стр. 1<em>).<strong> </strong>Гости смогут посетить мастер-класс «Елочная игрушка», площадку «И к гадалке не ходи», где из мешочка достанут шуточное предсказание на 2024 год, проверить свои знания в викторинах «Снежная фантазия» и «Чем пахнет Новый год», а также принять участие в конкурсе </em>«Бег в мешках»<em> </em>и в<em> </em>танцевальном состязании «Вытопчи рисунок». Мероприятие 4+. Запись: 8 (495) 377-35-93; <a href="mailto:dir-yuvao@eco.mos.ru">dir-yuvao@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>11:00–11:45; 14:00–14:45 – мастер-класс «Подсвечник. Роспись акрилом» в экоцентре «Скворечник»</strong>. Попробовать себя в роли мастера, расписывающего предметы акриловыми красками, можно будет на этом увлекательном занятии. Мероприятие 3+. Запись: 8 (499) 782-78-23, <a href="mailto:epts_skvorechnik@eco.mos.ru">epts_skvorechnik@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>15:00–16:00 – мастер-класс «Шишечки и елочки» в экоцентре «Экошкола Кусково»</strong>. Изготовление красивого и оригинального сувенира способствует развитию творческих способностей, а сама поделка станет украшением домашнего интерьера. Мероприятие 6+. Запись: 8 (495) 370-07-50; <a href="mailto:ecokuskovo@eco.mos.ru">ecokuskovo@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>4–7 января</strong></p> <p><strong>11:00–17:00 – акция «Экологичные предсказания» в экоцентре «Пчеловодство»</strong> (ст. метро «Ботанический сад», ВДНХ, проспект Мира, 119<br />пав. № 28). В ходе акции можно проверить свои экологические знания и получить новогоднее предсказание на 2024 год. Мероприятие 12+. Запись: 8 <a href="tel:+74959660922">(495) 966-09-22</a>; <a href="https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aepts_pchelovodstvo@eco.mos.ru">epts_pchelovodstvo@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>5 января </strong></p> <p><strong>11:00–11:45; 14:00–14:45 – мастер-класс «Новогодний шарик. Роспись акрилом»</strong> <strong>в экоцентре «Скворечник»</strong>. Гости узнают, в чем особенность работы с акриловыми красками, и смогут попрактиковаться в рисовании ими. Мероприятие 3+. Запись: 8 (499) 782-78-23, <a href="mailto:epts_skvorechnik@eco.mos.ru">epts_skvorechnik@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>14:00</strong><strong>–15:00 – мастер-класс «Рождественский ангел» в экоцентре «Экошкола Кусково»</strong>. Мастер-класс поможет создать праздничное настроение, ведь изготовить красивый сувенир своими руками –<strong> </strong>почти то же самое, что сделать небольшое чудо. Мероприятие 6+. Запись: 8 (495) 370-07-50; <a href="mailto:ecokuskovo@eco.mos.ru">ecokuskovo@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>6 января</strong></p> <p><strong>11:00–11:45; 14:00–14:45 – мастер-класс «Роспись деревянной заготовки. Ангел» в экоцентре «Скворечник»</strong>. Работа с деревом действует положительно на человека. Приятная текстура деревянной игрушки дарит расслабление и отдых, а роспись красками развивает эстетическое восприятие и мелкую моторику. Мероприятие 3+. Запись: 8 (499) 782-78-23, <a href="mailto:epts_skvorechnik@eco.mos.ru">epts_skvorechnik@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>12:00–13:00 – мастер-класс «Рождественское чудо» в экоклассе на Родионовской</strong>.<strong> </strong>Участники мероприятия примут участие в тематическом мастер-классе и изготовят рождественский сувенир из вторсырья и декоративных элементов. Мероприятие 6 +. Запись: 8 (499) 557-03-48; <a href="mailto:dir-sao@eco.mos.ru">dir-sao@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>15:00–16:00 – лекция «Покорми птиц зимой» в экоцентре «Экошкола Кусково»</strong>. Слушатели смогут познакомиться с видовым разнообразием зимующих птиц Москвы, а также узнать о вкусовых предпочтениях наших пернатых друзей и о том, как помочь им пережить зиму. Мероприятие 6+. Запись: 8 (495) 370-07-50; <a href="mailto:ecokuskovo@eco.mos.ru">ecokuskovo@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>7 января</strong></p> <p><strong>11:00–11:45; 14:00–14:45 – мастер-класс «Декупаж деревянной заготовки. Елка» в экоцентре «Скворечник»</strong>. Участники познакомятся с техникой декорирования предметов, смогут применить ее на практике и попробовать работать с лаком, которым покрываются изделия для сохранности, долговечности и особенного визуального эффекта. Мероприятие 3+. Запись: 8 (499) 782-78-23, <a href="mailto:epts_skvorechnik@eco.mos.ru">epts_skvorechnik@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>15:00–15:45 – лекция «Виды меда» в экоцентре «Пчеловодство»</strong>. Слушатели узнают, с каких растений пчелы собирают нектар для производства меда, в каких регионах исторически развито пчеловодство, как появился кремообразный мед. После лекции состоится дегустация меда. Мероприятие 7+. Для справок: 8 (495) 966-09-22; <a href="mailto:epts_pchelovodstvo@eco.mos.ru">epts_pchelovodstvo@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>8 января</strong></p> <p><strong>11:00–11:45; 14:00–14:45 – мастер-класс «Олень из фетра» в экоцентре «Скворечник»</strong>. Из фетра можно сделать массу полезных и оригинальных вещей. Участники мастер-класса сами убедятся в этом, создав интересную поделку их этого материала. Мероприятие 3+. Запись: 8 (499) 782-78-23, <a href="mailto:epts_skvorechnik@eco.mos.ru">epts_skvorechnik@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>11:00–11:45 – мастер-класс «Роспись деревянной заготовки. Свечка»</strong> <strong>в экоцентре «Скворечник»</strong>. Работа с деревом оказывает на каждого человека, особенно на ребенка, положительное воздействие. Приятная текстура деревянной игрушки приносит расслабление и отдых, а роспись красками развивает эстетическое восприятие и мелкую моторику. Мероприятие 3+. Запись: 8 (499) 782-78-23, <a href="mailto:epts_skvorechnik@eco.mos.ru">epts_skvorechnik@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>9, 12 января</strong></p> <p><strong>10:00–12:00 – орнитологическая прогулка в экоцентре «Экошкола Кусково»</strong>. Прогулка начинается с экотропы, которая идет мимо маньчжурского ореха, векового дуба, нарядных сосен и елей. Во время прогулки можно встретить зимующих здесь птиц, таких как сойка обыкновенная, снегирь, большой пестрый дятел и других представителей пернатого мира. Участникам рекомендуется взять с собой бинокль. Мероприятие 6+. Запись: 8 (495) 370-07-50; <a href="mailto:ecokuskovo@eco.mos.ru">ecokuskovo@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>11 января</strong></p> <p><strong>15:00–16:00 – тематическое занятие «Заповедные территории» в экоклассе на Родионовской</strong>.<strong> </strong>Занятие посвящено особо охраняемым природным территориям России, в частности Москвы. Мероприятие 6+. Запись: 8 (499) 557-03-48; <a href="mailto:dir-sao@eco.mos.ru">dir-sao@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>12 января</strong></p> <p><strong>14:00–15:00 – Зимняя викторина</strong> <strong>в экоцентре «Экошкола Кусково»</strong>. Викторина поможет участникам не только проверить свои знания о зиме, но и пополнить их благодаря вопросам, посвященным зимней тематике. Мероприятие 6+. Запись: 8 (495) 370-07-50; <a href="mailto:ecokuskovo@eco.mos.ru">ecokuskovo@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>13 января</strong></p> <p><strong>12:00–12:45; 15:00–15:45 – игротека «Знаем, умеем, сортируем» в экоцентре «Скворечник»</strong>. Игра знакомит с понятиями «вторичная переработка» и «сортировка отходов», способствует формированию экологической культуры и бережному отношению к природе. Мероприятие 3+. Запись: 8 (499) 782-78-23, <a href="mailto:epts_skvorechnik@eco.mos.ru">epts_skvorechnik@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>14:00–14:45 – мастер-класс «Роспись деревянной заготовки. Свечка»</strong>. Работа с деревом оказывает на каждого человека, особенно на ребенка, положительное воздействие. Приятная текстура деревянной игрушки приносит расслабление и отдых, а роспись красками развивает эстетическое восприятие и мелкую моторику. Мероприятие 3+. Запись: 8 (499) 782-78-23, <a href="mailto:epts_skvorechnik@eco.mos.ru">epts_skvorechnik@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>13, 14 января</strong></p> <p><strong>13:00–14:00 – мастер-класс «Праздничная мастерская» в экоцентре «Цветоводство»</strong>. Участники смогут самостоятельно раскрасить деревянные заготовки в необычных техниках росписи. Мероприятие 7+. Запись: 8 (495) 966-09-27; <a href="mailto:epts_tsvetovodstvo@eco.mos.ru">epts_tsvetovodstvo@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>14 января</strong></p> <p><strong>12:00–13:00 – Заповедный урок в экоцентре «Лесная сказка»</strong>. Посетители познакомятся с системой особо охраняемых природных территорий России, с московскими природными территориями, а также с уникальными природными достопримечательностями и памятниками природы. По итогам урока состоится тематический мастер-класс. Мероприятие 5+. Запись: 8 (499) 643-38-43; <a href="mailto:epts_lesnaya-skazka@eco.mos.ru">epts_lesnaya-skazka@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>14:00–15:00 – экскурсия в экоцентре «Царская пасека»</strong>. Экскурсия посвящена истории экоцентра, жизни пчел, устройству ульев, а также посетители смогут увидеть обитателей вольеров – филинов, ушастую сову. Мероприятие 6+. Запись: 8 (499) 166-36-87; <a href="mailto:epts_tsarspaseka@eco.mos.ru">epts_tsarspaseka@eco.mos.ru</a>.</p> <p><strong>14:00–14:45 – мастер-класс «Декупаж деревянной заготовки. Варежка» в экоцентре «Скворечник»</strong>. Творческое занятие поможет маленьким посетителям познакомиться с необычной техникой декорирования и проявить свою фантазию. Мероприятие 3+. Запись: 8 (499) 782-78-23, <a href="mailto:epts_skvorechnik@eco.mos.ru">epts_skvorechnik@eco.mos.ru</a>.</p> <p>На каждое мероприятие необходима предварительная запись. Дату и время проведения нужно уточнять по телефону.</p>