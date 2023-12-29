Прокуратура обязала администрацию Нижнего Тагила расселить жильцов аварийного дома

Дом, находящийся по адресу ул. Быкова, 28, был построен в 1954 году. По результатам проверки было установлено, что здание находится в аварийном состоянии: ветхий фундамент, несущие стены изношены и покрыты вертикальными прогрессивными трещинами, зафиксировано постоянное намокание кровли дома. «Эксплуатация дома возможна лишь при условии значительного капитального ремонта после восстановления или усиления конструкций фундамента. Однако работы по капитальному и текущему ремонту указанного дома после признания его аварийным не проводились», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области суда. Администрация Нижнего Тагила заявила, что расселение жильцов пройдет в срок до 1 ноября 2027 года, однако прокуратура Свердловской области подала иск в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с требованием обязать администрацию города установить срок расселение, не превышающий двух лет со дня вступления решения в законную силу. Суд удволетворил исковое требование. Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле задержали мошенника, который вымогал у пенсионеров деньги. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева