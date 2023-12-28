Назван простой способ избавиться от пропитавшего дом запаха еды

Пищевая сода поможет избавиться от запаха еды, пропитавшего дом или квартиру. Простой способ справиться от неприятного аромата назвали эксперты портала «БелНовости».

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Специалисты советуют в первую очередь тщательно убраться на кухне. Необходимо удалить с поверхностей жидкости и следы жира, использовав для этого соду. Затем рекомендуется насыпать немного продукта в чашку и оставить на кухне — пищевая сода эффективно впитает в себя лишние запахи.

Далее следует вымыть посуду, микроволновую печь и духовку. Помимо соды, справиться с жирными пятнами помогут лимонная кислота и сок. Не стоит забывать о мусорных ведрах — эксперты подчеркивают, что они часто становятся главными источниками неприятных запахов. Их необходимо не только вовремя опустошать, но и чистить. На дно ведра можно положить соль, которая впитывает запахи и влагу.