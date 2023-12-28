Мыло, сода и перекись: лайфхаки, чтобы быстро отстирать пятно на одежде
Не спешите снимать праздничный наряд и сразу же отправлять в стирку.
В праздники никак не избежать пятен на одежде, и это крайне неприятно, особенно если праздничное платье новое. Клининг-эксперт Полина Шубина рассказала, как с минимальными потерями для одежды избавиться от разных видов пятен.
Чай
Не самая сложная ситуация. Полина поясняет: «Пятна от чая довольно просто отстирываются. Нужно сразу же промыть пятно холодной водой. Важно — промывайте с обратной стороны ткани, так пятно не впитается в ткань дальше». После этого эксперт советует нанести на область пятна жидкое мыло и подождать пять минут. Смываем водой и не видим и следа от пятна.
Красное вино
Проблема посложнее. Свежее пятно клининг-эксперт советует просушить и посыпать содой. Но не втирайте! Полина: «Если ее под рукой нет, подойдет обычная соль. Нанесите и подождите пять минут. Потом можно обдать ткань кипятком». Пятно станет практически незаметным. Как только появится возможность, отправьте вещь в машинку при высокой температуре стирки.
Следы крови
Спросите, откуда? Никакого криминала, просто неаккуратное использование ножа или вилки для салата. Отстирать кровь без следа не получится, однако можно скрыть красный след следующим образом — соскоблите кровь ножом, затем нанесите перекись водорода. Красный след уйдет, а вот желтый может остаться, и все же при вашей быстрой реакции на пятно гости ничего не заметят. Полина рекомендует как можно скорее отправить вещь в машинку.