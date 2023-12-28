Мыло, сода и перекись: лайфхаки, чтобы быстро отстирать пятно на одежде

Не спешите снимать праздничный наряд и сразу же отправлять в стирку.

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В праздники никак не избежать пятен на одежде, и это крайне неприятно, особенно если праздничное платье новое. Клининг-эксперт Полина Шубина рассказала, как с минимальными потерями для одежды избавиться от разных видов пятен.

Чай

Не самая сложная ситуация. Полина поясняет: «Пятна от чая довольно просто отстирываются. Нужно сразу же промыть пятно холодной водой. Важно — промывайте с обратной стороны ткани, так пятно не впитается в ткань дальше». После этого эксперт советует нанести на область пятна жидкое мыло и подождать пять минут. Смываем водой и не видим и следа от пятна.

Красное вино

Проблема посложнее. Свежее пятно клининг-эксперт советует просушить и посыпать содой. Но не втирайте! Полина: «Если ее под рукой нет, подойдет обычная соль. Нанесите и подождите пять минут. Потом можно обдать ткань кипятком». Пятно станет практически незаметным. Как только появится возможность, отправьте вещь в машинку при высокой температуре стирки.

Следы крови