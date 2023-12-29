Пара в США купила дом и обнаружила в подвале тайную комнату

Пара купила двухсотлетний дом в штате Нью-Йорк и обнаружила в подвале тайную комнату. О ее вероятном предназначении американцы рассказали пользователям соцсети TikTok, пишет издание New York Post (NYP).

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О секретной комнате в своем новом жилище супруги узнали случайно, когда искали течь в трубах. Из-под стены сочилась вода, и хозяева догадались, что за ней что-то спрятано: отличалась кирпичная кладка. Скрывавшаяся за стеной комната оказалась завалена камнями.

В ходе дальнейшего исследования пара узнала, что прежде дом принадлежал Люси Блоджетт, которая могла быть участницей «Подземной железной дороги» — тайной сети туннелей, через которые беглых рабов переправляли на север страны.

Любопытство супругов может представлять опасность для целостности дома, предупреждают подписчики канала. Камни, найденные в замурованной комнате, все это время могли поддерживать фундамент здания.

Ранее житель штата Иллинойс обнаружил под своим домом старинный тоннель. Как далеко он ведет, неизвестно. Известно, что в городе есть еще несколько таких тоннелей, датируемых 40-ми годами XIX века.