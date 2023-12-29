Ландшафтный дизайнер объяснила, как дольше сохранить еловые ветви свежими

Чтобы дольше сохранить еловые ветви свежими, необходимо обрезать их концы под углом, рассказала ландшафтный дизайнер Ольга Воронова. В беседе с aif.ru эксперт подчеркнула, что следует делать это острыми ножницами. Срез должен быть без замятин. Кроме того, важно не повредить кору.

Правило первое. Оно касается подготовки веток перед погружением в воду. Концы лапника обрежьте под углом обязательно острыми ножницами. Важно, чтобы срез был без замятин, кора — без повреждений, а тупыми инструментами такого не добиться, — пояснила Воронова.

Далее следует взять зажигалку и в течение нескольких секунд поводить ей по срезу ветви. Важно во время этого процесса случайно не поджечь лапник. Дизайнер уточнила, что это поможет стимулировать впитывание влаги. Сразу после этого ветви нужно опустить в вазу, на четыре пятых наполненную отстоянной в течение двух-трех суток водой. Менять воду необходимо ежедневно. Воронова отметила, что добавки в виде аспирина или сахара использовать не стоит: они не дадут никакого эффекта.