Россиянам указали на делающие квартиру маленькой ошибки при ремонте

Расставленная вдоль стен мебель или установленная в углу кровать — одни из самых распространенных ошибок, которые допускают при ремонте и дизайне квартир, рассказала основательница архитектурно-строительного бюро Flats Design Евгения Матвеенко.

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В комментарии для «Ленты.ру» она указала и на другие ошибки, делающие и без того небольшое жилье совсем маленьким.

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По словам Матвеенко, многие стараются придвинуть мебель вплотную к стенам, считая, что так в середине остается больше пространства. На самом же деле при такой расстановке помещение визуально кажется меньше, отметила дизайнер интерьеров. Она посоветовала оставлять между стеной и, например, диваном зазор в пять сантиметров, благодаря которому создастся иллюзия глубины и комната станет зрительно больше.

«Поставить кровать к стене — типичное решение для небольшой спальни. Но такого приема лучше избегать. Поставьте кровать по центру комнаты, это создаст больше пространства вокруг. Спальня будет выглядеть уютной и просторной Евгения Матвеенко дизайнер интерьеров», — объяснила эксперт.

Слишком громоздкая мебель — еще один враг дизайна небольшой квартиры, продолжила собеседница «Ленты.ру». Она отметила, что диваны и кресла должны быть соразмерны габаритам комнаты. Лучше, если мебель слегка приподнята на ножках — в скандинавском или ретростиле.

«Темная комната — маленькая комната. Однако один, но яркий потолочный светильник тоже ошибка обустройства. Позаботьтесь о многоуровневом освещении: это могут быть бра, настольные лампы, несколько потолочных светильников, подсветка полок. Все это создает объем и одновременно уют»— пояснила дизайнер.

Также, по словам Матвеенко, в небольшом пространстве просто необходимо использовать стены для организации хранения. Однако, добавила она, если на стенах слишком много постеров, картин, фотографий, полочек, а на них — фигурок, статуэток, вазочек и прочих вещиц, комната будет выглядеть загроможденной, стены начнут давить.

В заключение дизайнер интерьеров призвала владельцев малогабаритных квартир всегда вешать шторы на окна. Причем для визуального расширения пространства они должны быть от потолка до пола и желательно светлых оттенков. Этот прием поможет сделать потолок оптически выше, подытожила Матвеенко.

Ранее Матвеенко указала на деталь, важную при ремонте квартиры. Она призвала заранее продумывать размещение розеток.