Какие новогодние украшения могут навредить животным

К Новому году многие украшают свой дом гирляндами, игрушками и свечами. Однако если в квартире есть животное, стоит особенно тщательно подбирать украшения. Кинолог Владимир Голубев рассказал, как создать праздничную атмосферу и не навредить питомцам.

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Если вы хотите украсить дом гирляндами, то лучше приобрести это украшение на батарейках. Если собака или любопытный щенок вдруг начнет жевать провод, то не получит разряд тока, как если бы гирлянда работала от розетки.

Что же касается свечей, то не стоит их ставить на стол со вкусной едой. Питомец может попытаться добраться до блюд и перевернуть в процессе свечу, устроив пожар. Эти опасные украшения в принципе не должны стоять в доступных для животных местах, отмечает Голубев.