Россиян призвали не поддаваться трендам при выборе игрушек на елку

При выборе игрушек на новогоднюю елку не стоит поддаваться модным трендам, посоветовала дизайнер интерьера Дарья Волкова.

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В разговоре с KP.RU эксперт подчеркнула, что часто такие украшения бывает стыдно вешать на дерево. Кроме того, некоторые игрушки абсолютно не подходят для интерьера квартиры.

«Я считаю, что все тренды — временное явление. Иногда, поддавшись порыву, можно купить странную игрушку, а потом ее будет стыдно повесить на елку. Обычно так бывает как раз с тематическими или «трендовыми» украшениями. Например, гамбургеры или колбаса скорее подойдут для новогодней елки в продуктовом магазине, чем дома», — отметила дизайнер.

Она отметила, что в этом году в моде игрушки нестандартных форм и материалов. Кроме того, допустимо сделать украшение своими руками. Сама дизайнер рекомендует придерживаться принципов минимализма. Так, можно использовать игрушки двух-трех цветов, гирлянду и красивую звезду. Стоит присмотреться и к винтажным стеклянным украшениям.