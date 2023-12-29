Кинолог Голубев призвал покупать гирлянды на батарейках, чтобы уберечь собаку

Владельцам собак стоит покупать новогодние гирлянды на батарейках, чтобы уберечь питомца. Такую рекомендацию в эфире «Радио 1» дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Переходники и удлинители могут стать источником серьезной опасности, особенно для любопытных щенков. При пережевывании такого шнура возможно поражение электрическим током. Также это может привести к пожару из-за короткого замыкания», — предупредил кинолог.

Он также посоветовал держать новогоднюю елку на расстоянии от обогревателей, каминов и печей. Праздничное дерево, по его словам, стоит закрепить и выставить ограждение, которое не позволит собаке приближаться к ели.