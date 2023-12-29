Какие растения помогут бороться с глобальным потеплением

Королевское садоводческое общество в Лондоне (RHS) спрогнозировало, какие плоды станут наиболее востребованы в 2024 году в свете усиливающихся тенденций заботы о здоровье и борьбы с глобальным потеплением.

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На первое место выйдут фиолетовые овощи, так как они содержат антоцианы — антиоксиданты, уменьшающие воспаление в организме. Акцент сместится с супервфудов, таких как черника, чёрная смородина, яблоки и груши, на растения, не боящиеся засушливости, — миндаль и инжир, а также виноград, абрикосы, дыни и арбузы.

Многие растения из этого списка не влияют на экологию при производстве и лучше приспосабливаются к изменяющемуся климату.

Также RHS прогнозирует, что многие из 30 млн садоводов Великобритании будут уделять особое внимание устойчивости садов к необычной погоде и улучшению здоровья растений в 2024 году. К примеру, это выразится в развитии «садов выживания», — тех, которые используют штаммы семян, адаптированные к местному климату.

Как отмечается, наблюдается рост числа городских садоводов, часто не имеющих собственного сада, но выращивающих растения в горшках, на балконах и в помещении, например, с помощью террариумов.