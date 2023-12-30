Новогодние праздники могут стать настоящим испытанием для домашних питомцев: гости, изобилие лакомств, куча блестяшек на елке и грохот фейерверков за окнами. Корреспондент ИА «ДОН 24» поговорила с ветеринарным врачом Юлией Мельниковой и узнала, как обезопасить животных в Новый год.

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Без дождиков

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«Если в доме живут кошки, то настоятельно рекомендую не покупать дождик. Как только начинаются новогодние праздники, часто обращаются с кошками, где каждая вторая рвет, отправляем на рентген, и выясняется, что у кошки внутри инородный предмет – дождик», – говорит Юлия Мельникова.

По ее словам, дождики редко выходят из организма самостоятельно, зачастую необходимо оперативное вмешательство.

Стеклянные игрушки

Ветеринар отметила любовь кошек прыгать на елку и скидывать с нее стеклянные игрушки. Падая, елочные украшения могут разбиться и поранить домашнее животное.

Разрывают ротовую полость

В новогодние праздники увеличивается количество смертельно больных животных. Происходят взрывы петард, собаки их хватают, и петарда разрывает им ротовую полость. Также много случаев, когда собаки в новогоднюю ночь, услышав звуки петард, убегают и попадают под машины, делится ветеринарный врач.

По мнению Юлии Мельниковой, ветклиники в новогоднюю ночь должны работать круглосуточно, так как четверолапых пациентов поступает очень много, а люди, в свою очередь, не должны взрывать петарды.

«К сожалению, я на это (людей, взрывающих петарды. – Ред.) повлиять не могу», – добавила ветврач.

Пластиковые игрушки

Маленькие пластиковые игрушки, по мнению ветеринарного врача, нежелательно вешать на елку, потому что животные могут их проглотить.

«Мопсы любители глотать все подряд, они как пылесосы», – добавила собеседница.

Юлия Мельникова отметила, что если есть животные, то лучше ничего не наряжать, так как игрушки для питомцев могут быть опасными.

Сильно стрессуют

По мнению ветврача, животные реагируют негативно на огоньки на елке, на бенгальские огни и на громкие звуки.

«Кошки очень сильно стрессуют, как и собаки. Кошкам вообще нельзя испытывать стресс, у них на фоне стресса очень много всего может произойти, например идиопатическое расстройство (воспалительный процесс мочевого пузыря, заключающийся в отсутствии инфекционных возбудителей. – Ред.)», – рассказала Юлия Мельникова.

Шашлык, оливье и алкоголь

Юлия Мельникова часто заступала на смену 31 декабря и работала в новогоднюю ночь. По ее словам, среди ее четвероногих пациентов было очень много «пьяных».

«Очень часто приходят люди, которые напоили животных пивом или другими алкогольными напитками. Также люди часто кормят питомцев шашлыком, оливье. Все это приводит к панкреатиту, гастриту или отравлению», – рассказывает ветврач.

Одному из пациентов Юлии Мельниковой хозяева залили пол-литра водки.

«Хозяева обычно, будучи пьяными, думают, что животное тоже хочет выпить – отметить праздник, поэтому они их начинают кормить и поить», – рассказала ветврач.



«Был случай, когда кот наелся дождика, а владелица его водкой выпаивала. У кота была рвота, хозяйка думала, что у него чумка, но такого заболевания у кошек не существует. Все это было в новогоднюю ночь – 1 января, мы успели его прооперировать, потом в стационаре лечили его от отравления», – поделилась Юлия Мельникова.

По ее мнению, устанавливать елку дома можно, но, например, не украшать ее вовсе.