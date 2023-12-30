Юрист рассказал, как поступать с шумными соседями в новогоднюю ночь
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о том, что полиция в новогоднюю ночь работает ничуть не менее активно, чем в любую другую.
«Новый год — праздник, конечно, замечательный, но в это время на своих рабочих местах находится примерно четверть всего трудоспособного населения России. В том числе, это бригады скорой помощи, МЧС, пожарники, газовая и дорожная службы, предприятия непрерывного цикла и, разумеется, полиция! Поэтому говорить о том, что у нас в ночь с 31 декабря на 1 января «вымирает» страна — неправильно. Все, кто обеспечивает безопасность и работу необходимых сервисов, будут на своих местах!», — пояснил юрист в беседе с ОСН.
По его словам, если вы считаете, что кто-то нарушает общественный порядок, то не стоит стесняться обращаться за помощью в полицию.
«Если чьи-то действия явно выходят за пределы разумного, вы слышите, что в соседней квартире происходит какая-то драка или, не дай Бог, поножовщина, звоните, и полиция приедет! Да даже если просто веселье не стихает до пяти утра, и оно вам явно мешает — это повод обратиться к правоохранителям за помощью», — подытожил эксперт.
Ранее Соловьев рассказал, как отметить новогоднюю ночь, не нарушая закон.