Юрист рассказал, как поступать с шумными соседями в новогоднюю ночь

«Новый год — праздник, конечно, замечательный, но в это время на своих рабочих местах находится примерно четверть всего трудоспособного населения России. В том числе, это бригады скорой помощи, МЧС, пожарники, газовая и дорожная службы, предприятия непрерывного цикла и, разумеется, полиция! Поэтому говорить о том, что у нас в ночь с 31 декабря на 1 января «вымирает» страна — неправильно. Все, кто обеспечивает безопасность и работу необходимых сервисов, будут на своих местах!», — пояснил юрист в беседе с ОСН.