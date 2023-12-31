Гости на пороге: украшаем гостиную перед Новым годом

Главный атрибут, которым можно украсить гостиную, - это лесная елка. Но если помещение слишком мало, чтобы установить в нем большое дерево, можно заменить живую елочку настенным панно. Важное значение в доме имеет гостиная. Это то место, где, скорее всего, и соберется семья в новогоднюю ночь. В первую очередь стоит отметить:

© Unsplash.com

Диванные подушки можно декорировать изображениями хрюшек.

Уют в гостиной создаст и светлый плед.

Дизайнеры советуют использовать в интерьере свечи в больших канделябрах (еще лучше ароматические свечи).

По стенам можно развесить фотографии членов семьи или друзей в рамках. А если они уже есть, то украсьте их еловыми веточками или праздничными ленточками.

Не хотите тратиться на золотые и желтые шарики? Тогда найдите немного золотистой ткани (может, пора старенькому платью дать вторую жизнь?) и украсьте ею елку.

Под потолок можно повесить гирлянды со снежинками.

Разложите по подоконникам немного корицы, это позволит полностью погрузиться в атмосферу праздника и волшебства.

Важно. Новогодний стол нужно украсить тканевыми салфетками в праздничных тонах. Хорошим решением станут и свечи, установленные в канделябры.

Делаем новогодний венок своими руками

Если вы никогда не занимались самостоятельным изготовлением украшения, то этот вариант, который считается наиболее простым, станет идеальным решением для вас.

Шаг 1. Из газеты сминают рулон, сворачивают его в форме кольца и скрепляют при помощи клея.

Шаг 2. Сверху основа обклеивается салфетками или органзой зеленого цвета.

Шаг 3. Затем будущий венок обматывается мишурой.

Шаг 4. Полученный венок декорируют на свое усмотрение - при помощи шишек, новогодних игрушек, бусин, конфет, лент.

На заметку

Ярким украшением гостиной послужат и новогодние гирлянды. Они применяются и для украшения лесной красавицы, и в качестве самостоятельного элемента декора. С помощью гирлянды можно смастерить панно в дверном проеме, надпись на стене, украсить окна.