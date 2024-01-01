Неожиданные способы удаления пятен от макияжа с одежды

Наносили тональник, попали на воротник белой блузки. Вдруг пудра или тени рассыпались на рукав. На свитер попала губная помада. Такое происходит порой со всеми.

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Не всегда пятна от косметики легко убрать с одежды. Но есть самые эффективные способы.

Защитите одежду

Самый простой способ предотвратить попадание косметики на вещи, чтобы не удалять пятна от макияжа. Чтобы в процессе средства не испачкали одежду, воспользуйтесь лайфхаком, который используют на съемках для журналов визажисты. Если вы решили сделать макияж после того, как оделись, накиньте на плечи длинный платок и завяжите спереди, такой, который не жалко испачкать. Приступайте к мейкапу.

Как удалить пятна от жидкой тональной основы

Если тональный крем, консилер попали на белую или светлую блузку, щедро нанесите на пятно крем для бритья. Он хорошо разрушает жировую основу средств. Выдержите крем на 5—10 минут, уберите салфеткой, затем отправьте одежду в машинку, поставьте на режим ручной стирки. Если нет крема для бритья, можно засыпать пятно содой, также выждать время и потом постирать блузку.

Как удалить пятна от средств с кремовой основой

Испачкали вещи кремовыми румянами, хайлайтером, помадой, не беретесь за хозяйственное мыло. Оно хорошо работает на синтетике, другие ткани может просто испортить. Лучше всего нанесите на пятно средство для мытья посуды, вотрите, чтобы появилась пена. Через час (этого времени хватит, чтобы растворить пятно) постирайте вещь в машинке.

Против губной помады хорошо работает спирт, как советуют на разных форумах. Но специалисты говорят, что в случае с цветными тканями, он может снизить яркость цвета на участке, где удаляли пятно.

Как удалить пятна от пудровых средств