Назван простой способ избавиться от ржавчины в доме

Избавиться от ржавчины в доме или квартире поможет зубная паста. Простой способ справиться с загрязнением назвали эксперты издания «БелНовости».

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«Не стоит думать, что помогут только агрессивные средства из магазина с бытовой химией», — отмечается в публикации. Специалисты советуют сделать средство из уксуса, соли и зубной пасты.

Для приготовления смеси необходимо развести три столовые ложки соли и чайную ложку пасты 150 миллилитрами уксуса. Компоненты нужно тщательно перемешать, а затем распылить на проблемное место. Сразу после этого заржавевший участок можно протереть губкой. После чистки следует помыть поверхность чистой водой и вытереть сухой тряпкой.

Ранее эксперты рекомендовали использовать против ржавчины лимон. Фрукт нужно посыпать солью, а затем потереть им ржавчину.