Как играючи привести квартиру в порядок в праздники

Новогодние праздники, кажется, совсем не созданы для уборки. Но неужели надо дать квартире покрываться пылью все 10 дней? А если, завтра нагрянут гости?

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Чтобы убраться с пользой для себя и квартиры, освойте метод голливудской уборки. Он стал популярен, благодаря соцсетям, в том числе звезд. Отсюда и название.

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Говорят, что эта не уборка, а игра, которая должна принести удовольствие всей семье. Так что, объединяйтесь с детьми, и вперед к чистоте.

В чем суть

Голливудская уборка не предполагает тщательно мыть полы до блеска или до изнеможения пылесосить, а также отдвигать мебель, протирать там и вытирать пыль на каждой дальней полке. Нужно убрать видимое глазу пространство. А также разложить и расставить все вещи по местам.

Начите с кухни

Кухня в праздники может стать самым захламленными местом. Важно перемыть всю посуду, расставить ее по полочкам, протерь стол, плиту, помыть духовку. Обязательно вынесите мусор. В том числе пустые корбки из-под подарков, которые захламляют пространство.

Гостинная

Место, где вы будет встречать гостей и зона отдыха для всей семье. Пропылесосьте ковер, если он у вас есть, или протрите пол, отодвигать мебель не нужно. Генеральную уборку проведете после праздников.

Уберите только видимое для всех пространство. Протрите столик, если он тут есть, обязальтельно зеркало от пятен со специальным средством, пыль с мебели. Уберите разбросанные игрушки, разложите вещи по местам или отправьте в стирку. Перестелите красиво покрывало на диване и взбейте подушки. Кстати, их тоже можно пропылесосить.

Ванная

Переходите в ванную. Почистите ванну, раковину и унитаз с помощью специальных средств. Лучше всего, кстати, выбират эко. В их составе нет хлора, едких отдушек. Они в том числе безопасны для животных, которые всюду любят совать свои мордочки.

Обязателньно помойте пол со средством. Повесьте новые шторки в ванную или душевую. Прежние отправьте в стирку.

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