Как понять, что компрессор холодильника скоро сломается: четыре признака

Компрессор холодильника стоит очень дорого, а его замена может обойтись в половину стоимости самого холодильника. И вот какие признаки плохой работы компрессора нельзя игнорировать.

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Шум и вибрации. Если холодильник громко шумит и сильно вибрирует, это может указывать на нарушение целостности компрессора и самого холодильника. Главная причина этих проблем — выработка ресурса.

Повышенная температура. Другими словами, если в морозильнике и в холодильной камере температура очень разная, то это признак проблем. Связано это может быть с двумя факторами: с повреждением трубок и утечкой хладагента либо с потерей эластичности уплотнителей.

Brian Hagan

Редкие включения. Проблема возникает в случае, если вы заметили слишком долгие паузы в работе коллекторного или линейного типов компрессоров. Объясняться это может всё неисправностями проводки либо поломкой термостата.