Как вести себя с собаками во время запуска фейерверков

Ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский и инструктор-дрессировщик Ирина Швец в беседе с RT рассказали, как себя вести с собаками, которые боятся фейерверков, а также дали советы, что необходимо предпринять, чтобы обезопасить животное.

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По словам Владимира Уражевского, Новый год — самое проблемное время для домашних животных, поскольку в период фейерверков и салютов теряются тысячи животных, особенно собак.

«Животное нужно социализировать, ходить с ним в клуб, на площадки, с щенячьего возраста приучать к громким звукам. При наступлении праздников животных ни в коем случае нельзя брать на улицы, где пускаются петарды — овчарка, например, подбегает, воспринимает ситуацию как сигнал к выполнению команды «апорт» и бежит с петардой, это ужасно», — рассказал он.

Эксперт также добавил, что когда вы уходите из дома, то для многих животных обязательно нужно оставлять свет включённым.

«Яркие вспышки могут приносить эмоциональные страдания животным. Оставляйте работающим радио, свет — это помогает животным со слабой нервной системой и психикой, подверженной стрессам», — объяснил он.

При выгуле в новогодний период, по мнению собеседника RT, собака обязательно должна быть на поводке, также не стоит забывать о наличии бирки с номером телефона владельца.

Собак, которые проживают на улице, инструктор-дрессировщик Ирина Швец порекомендовала оставлять закрытыми в вольерах, то есть не разрешать свободный выгул во дворе.

«Если собака уже испугана — с ней надо разговаривать, общаться, погладить, успокоить, с ней необходимо побыть, чтобы она не почувствовала себя в непонятной для неё ситуации брошенной», — отметила специалист.

По её мнению, собаки с нормальной психикой успокаиваются достаточно быстро.