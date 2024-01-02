Уезжающим на праздники дали советы по защите квартиры

Опрошенные RT эксперты рассказали, как обезопасить квартиру, если вы уезжаете на новогодние праздники.

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Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков посоветовал попросить соседей доставать почту и убирать флаеры, которые могут появиться на двери квартиры.

Также он порекомендовал договориться с друзьями, что они будут приходить в дом хотя бы один раз в два-три дня.

«В доме или квартире установите систему защиты от протечек: управляемые краны и датчики протечки. Их также можно собрать самому, закупив необходимые компоненты в интернете. Поставьте, если ещё не стоит, пожарную сигнализацию», — добавил специалист.

Если у вас установлена система «умный дом», то во время отпуска или праздников можно настроить автоматическое регулирование жалюзи, открытие окон и дверей, что создаст имитацию присутствия в доме, объяснил Пётр Козлов, эксперт рынка HomeNet («Хоумнет») НТИ.

Помимо этого, можно поставить аккумуляторный светильник с постоянным освещением на подоконник или установить муляж камеры, рассказал специалист.

По мнению директора регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ) Дениса Кувикова, важно не публиковать ничего относительно своих планов в социальных сетях, потому что сейчас мошенники прекрасно понимают, что соцсети — это источник информации о статусе владельца квартиры.

«В идеале также не публиковать фотографии во время самого отдыха, так как это явный сигнал для мошенников. С точки зрения проникновения в квартиру главный элемент защиты и отпугивающий элемент для грабителя — системы видеонаблюдения. Например, можно скинуться с соседями по блоку/сектору и установить камеру с общим доступом. Камера будет собирать информацию в облако и детектировать входящих», — заключил собеседник RT.