Чем заняться в выходные: 7 полезных дел для длинных праздников
Длинные праздничные выходные можно потратить на просмотр фильмов и сериалов, доедая оставшийся от праздничного застолья оливье. А можно начать год с чего-то более увлекательного и познавательного или полезного для окружающих.
Помочь людям или животным
Если есть желание сделать что-то доброе и полезное, то поездка в приют для животных с мешком корма – отличная идея. Приятный бонус – общение с питмцами приюта.
Также можно посетить приют для людей в трудной жизненной ситуации. Подобным заведениям нередко бывают нужны дополнительные руки.
Избавиться от ненужных вещей
На разбор вещей постоянно не хватает времени, а в выходные с этим можно не спешить. В процессе можно поностальгировать, разглядывая фотографии или связанные с каким-нибудь событиями предметы гардероба. Ненужную одежду можно отправить на переработку или отдать нуждающимся. А вещи в хорошем и отличном состоянии – продать.
Устроить генеральную уборку или ремонт
Занявшись уборкой, можно заглянуть в каждый уголок, отодвинуть всю мебель, выгрести затаившийся там мусор, протереть полки в шкафах, постирать коврики и покрывала – сделать все, до чего не доходят руки при еженедельной уборке.
А если комнаты кажутся скучными, а стены унылыми, то можно позволить себе организовать ремонт, переклеить обои, купить новые шторы, картины, торшер или люстру – добавить в интерьер что-то, что сделает его свежим и интересным.
Устроить шопинг
В выходные можно прогуляться по торговым комплексам и купить что-нибудь приятное для себя. Это может быть одежда, предмет интерьера, мебель или что-то из техники.
Если денег нет, то можно просто смотреть – делать это интереснее всего на гаражных распродажах, блошиных рынках или в комиссионках. В таких местах может попасться на глаза все что угодно: уникальные постеры, пластинки, украшения, елочные игрушки.
Заняться своими финансами
В январе можно заняться изучением инвестиционных инструментов и вложить свои средства, чтобы в течение года они работали и приносили пользу.
Также стоит научиться откладывать деньги. Делать это можно в игровой форме, придумав, на чем можно экономить маленькие суммы, а затем их размер увеличивать.
Кроме того, стоит задуматься о грамотном распределении своих средств, чтобы хватало и на оплату важных счетов, и на развлечения.
Найти новое хобби
Хорошо, когда есть любимое дело, на которое хочется тратить свое свободное время, но не всегда есть возможность найти такое занятие. А в длинные выходные времени достаточно для того, чтобы попробовать разные варианты. Можно, например, попробовать что-нибудь связать.
Лучше всего начинать с какой-нибудь мелочи, например варежек, носков или маленькой игрушки, чтобы это не слишком быстро утомило и надоело. Также можно рисовать – если навыков совсем нет, то в магазинах продаются картины по номерам. А еще стоит поупражняться в готовке. Причем лучше стараться готовить не только вкусные, но и полезные блюда – если понравится, то это может стать привычкой, которая даст хороший результат в дальнейшем.
Изучить новую профессию
Не всегда имеющаяся работа достаточно любима, прибыльна и перспективна. В выходные можно подумать о том, чтобы сменить род деятельности. Для этого необязательно получать высшее образование. Многим профессиям можно обучиться онлайн за несколько месяцев. В их числе – нутрициологи, видеомейкеры, продюсеры онлайн-курсов и специалисты по работе с нейросетями.