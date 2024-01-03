Чем заняться в выходные: 7 полезных дел для длинных праздников

Длинные праздничные выходные можно потратить на просмотр фильмов и сериалов, доедая оставшийся от праздничного застолья оливье. А можно начать год с чего-то более увлекательного и познавательного или полезного для окружающих.

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Помочь людям или животным

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Если есть желание сделать что-то доброе и полезное, то поездка в приют для животных с мешком корма – отличная идея. Приятный бонус – общение с питмцами приюта.

Также можно посетить приют для людей в трудной жизненной ситуации. Подобным заведениям нередко бывают нужны дополнительные руки.

Избавиться от ненужных вещей

На разбор вещей постоянно не хватает времени, а в выходные с этим можно не спешить. В процессе можно поностальгировать, разглядывая фотографии или связанные с каким-нибудь событиями предметы гардероба. Ненужную одежду можно отправить на переработку или отдать нуждающимся. А вещи в хорошем и отличном состоянии – продать.

Устроить генеральную уборку или ремонт

Занявшись уборкой, можно заглянуть в каждый уголок, отодвинуть всю мебель, выгрести затаившийся там мусор, протереть полки в шкафах, постирать коврики и покрывала – сделать все, до чего не доходят руки при еженедельной уборке.

А если комнаты кажутся скучными, а стены унылыми, то можно позволить себе организовать ремонт, переклеить обои, купить новые шторы, картины, торшер или люстру – добавить в интерьер что-то, что сделает его свежим и интересным.

Устроить шопинг

В выходные можно прогуляться по торговым комплексам и купить что-нибудь приятное для себя. Это может быть одежда, предмет интерьера, мебель или что-то из техники.

Если денег нет, то можно просто смотреть – делать это интереснее всего на гаражных распродажах, блошиных рынках или в комиссионках. В таких местах может попасться на глаза все что угодно: уникальные постеры, пластинки, украшения, елочные игрушки.

Заняться своими финансами

В январе можно заняться изучением инвестиционных инструментов и вложить свои средства, чтобы в течение года они работали и приносили пользу.

Также стоит научиться откладывать деньги. Делать это можно в игровой форме, придумав, на чем можно экономить маленькие суммы, а затем их размер увеличивать.

Кроме того, стоит задуматься о грамотном распределении своих средств, чтобы хватало и на оплату важных счетов, и на развлечения.

Найти новое хобби

Хорошо, когда есть любимое дело, на которое хочется тратить свое свободное время, но не всегда есть возможность найти такое занятие. А в длинные выходные времени достаточно для того, чтобы попробовать разные варианты. Можно, например, попробовать что-нибудь связать.

Лучше всего начинать с какой-нибудь мелочи, например варежек, носков или маленькой игрушки, чтобы это не слишком быстро утомило и надоело. Также можно рисовать – если навыков совсем нет, то в магазинах продаются картины по номерам. А еще стоит поупражняться в готовке. Причем лучше стараться готовить не только вкусные, но и полезные блюда – если понравится, то это может стать привычкой, которая даст хороший результат в дальнейшем.

Изучить новую профессию