Переехали из города в деревню — личные истории

Русская печь, свобода и спокойствие — далеко не все причины для того, чтобы жить ближе к природе.

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Возникала ли у вас когда-то мысль «Как же хочется спокойной размеренной деревенской жизни»? А ведь есть люди, которые не просто размышляли на эту тему, но и воплотили такое желание в реальность. Ими оказались и наши герои, мы узнали, как они решились на переезд и как изменился их быт.

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Всё началось со случайного знакомства

«Приняла решение о переезде после того, как поняла, что жизнь проходит мимо».

Пять лет назад я круто изменила свою жизнь, переехав из Ульяновска в глухую деревню Пермского края. До смены места жительства несколько лет работала парикмахером, казалось бы, всё меня устраивало. Но однажды необычное знакомство перевернуло мою жизнь.

Я начала ходить в храм и молиться о создании семьи. Через несколько месяцев познакомилась с парнем из Пермского края, тогда ещё не знала, что он станет моим будущим мужем. Расстояние не было помехой. За 1,5 года виртуального общения всего несколько раз мы встречались, а затем сыграли свадьбу в Ульяновске и сразу уехали осваивать жизнь в деревне.

До этого он купил полузаброшенный дом и начал обустройство территории, где жил целый год совершенно один, фиксируя свою деятельность в видеоблоге. После переезда я тосковала по родине, просто знакомых лиц не хватало года два, потом обзавелась новыми друзьями. Справляться помогали частые разговоры с мамой по телефону.

В деревне познаёшь суть себя, становишься проще – эти моменты, навеное, главный плюс от смены места жительства.

«А если говорить о том, что заставило остаться, меня просто очаровала русская печь — еда из неё и сон на ней необыкновенные»

Со временем мы развели небольшое подворье. Занимаемся изготовлением домашнего мыла, а из козьего и коровьего молока варим натуральный сыр, который пользуется популярностью в округе. Главная особенность нашего сыра – использование своей закваски, которая переходит от сыра к сыру и придаёт неповторимый вкус.

За пять лет наша семья выросла до пяти человек, в ближайшем будущем надеемся построить вместительный дом. Я мечтаю обзавестись мастерской для творческих занятий и вырастить сад с плодовыми деревьями.

Желание жить ближе к природе

Мы с мужем и четырьмя детьми жили в Волгограде. Работали, в выходные либо посещали торговые центры, либо выбирались на прогулки, выезжали на природу. Возле нашего дома был небольшой лес, в 2018-м его вырубили, и стали массово появляться новостройки, а наши окна как раз выходили на них. От этого стало очень грустно.

«С возрастом всё чаще стали задумываться о переезде. Последние несколько лет только жили мыслями о нём».

И вот мы купили землю в деревне Абинского района, стали приезжать туда в отпуск и понемногу строить: залили фундамент, провели свет и воду. За два года поставили дом, сейчас живём и постепенно его достраиваем и обустраиваем. Трудностей мы никаких не боялись, уехали окончательно в мае 2021-го.

Необычным для меня в деревне оказался ритм жизни. Долго не могла привыкнуть, что можно никуда не бежать и медленно ходить. Менталитет местных также отличался, пришлось подстраиваться под их уклад жизни. Из бытовых трудностей столкнулись с менее быстрым интернетом и перебоями с электричеством.

«За 2,5 года в деревне мы научились видеть живой мир вокруг себя».

Стали радоваться каждому дню и замечать всё прекрасное. Огромным плюсом оказалась независимость от городских обстоятельств. Например, во время ковида. Дети тут счастливы, могут свободно гулять. Люди намного проще в плане общения и дружбы, в них меньше корысти и злобы.

Ещё в деревне меньше соблазна тратиться в магазине на ненужный товар, тут более чистые вода и воздух, здоровое питание – у нас свои овощи, фрукты, мясо и яйца. Меньше сидим в телефонах, постоянно на открытом воздухе. До переезда были проблемы со здоровьем, тут они прошли.

Мы постоянно работаем то в огороде, то в доме, продаём свою продукцию, держим кур и коз, разводим рыбу в пруду, так что дни пролетают незаметно. Стали больше проводить времени с детьми, со временем обосновались тут, и появились друзья, хобби. Сейчас понимаем, что уже не сможем вернуться в город и сидеть в тесной квартире.

Переезд в родовое поместье стал целью

«Решение жить на природе, наверное, родилось вместе со мной».

И хотя до своего выпуска из университета я была почти стопроцентной горожанкой, никогда всерьёз не готовилась жить дальше в городе. Думала, что стану переводчиком, буду много путешествовать и жить, где понравится, но однозначно поближе к морю. Всё это были, так сказать, предварительные розовые мечты.

Ещё в университете я познакомилась с книгами В. Мегре из серии «Звенящие кедры России», в 2000 году в этой серии вышла книга «Сотворение», где впервые была озвучена идея про родовые поместья. С той поры мой жизненный вектор поменялся: я буду жить только в собственном родовом поместье.

Поскольку это очень глобальная цель, её пришлось разбить на несколько этапов:

поиск места, для этого мы с подругой проехали автостопом через всю страну;

переезд в ближайшую к выбранной точке деревню;

встреча с человеком, полностью разделяющим мои мысли и цели, регистрация брака;

оформление выбранного участка;

строительство дома и, собственно, переезд в поместье.

Всё это заняло примерно пять лет. Боялась, что не смогу легко вписаться в деревенский быт, но на удивление очень быстро привыкла и топить печь, и носить воду, не особо страдала от удобств на улице. С огородом получилось далеко не сразу, но можно потихоньку научиться или вовсе не заниматься им, превратить участок в красивое место для отдыха с газоном и цветами.

С местными жителями тоже сложились нормальные отношения – не без нюансов, конечно, но в целом всегда можно было обратиться за помощью или что-то спросить. Помогли единомышленники, с ними было здоровое интересное общение. Смогла найти работу репетитором, позже устроилась в школу.

Тяжелее всего было психологически: я переехала на Дальний Восток с Урала, все мои родные и друзья остались там. Иногда хотелось всё бросить и уехать, но останавливало место, которое я видела своим поместьем. Оно очень запало в душу и помогло продержаться до тех пор, пока я не познакомилась с будущим мужем. И всё же до сих пор бывает немножко грустно.

На первом этапе в деревне, который длился пять лет, мы с мужем очень многому научились. У нас почти не было средств, поэтому приходилось много работать головой и руками, переделывать старые вещи, оригинальничать с ремонтом, посадками. Это был очень хороший период становления и подготовки к поместью, своеобразный тренировочный полигон. Думаю, мы прошли его в целом успешно, став намного более уверенными и самостоятельными людьми, чем были в городе. Научились лучше понимать себя, свои истинные желания и чувства других людей, из практики – осваивали земледелие, пчеловодство, даже держали лошадь.

Переехав в поместье в конце 2010-го, окунулись в совершенно иной поток. Мы живём на краю леса, в дикой тайге. Такая жизнь, во многом выстроенная на природных ритмах, требует не только хорошей физической формы, но и духовной силы, стержня.

Мы построили первый маленький домик, начали обживать землю – вначале всего соток 30 из наших 4 га. В 2013 году здесь родилась первая дочь, параллельно расширяли дом, учились быть родителями, испытывали сильнейшие психические перегрузки с неотлаженным бытом, минимальным электричеством, это были, наверное, самые трудные годы здесь. В 2016-м родилась вторая дочка, к тому времени мы уже наладили относительно комфортный быт, стало полегче. Научились не цепляться за людей и рассчитывать только на свои силы. Ещё через три года родился сын.

Когда ритм и структура дня уже отлажена, остаётся масса свободного времени, которое можно посвятить чему угодно. Нам никогда не бывает скучно – есть дела семейно-бытовые, учебные. Есть время для просмотра фильмов, чтения, творчества, прогулок и профессиональной деятельности, приносящей доход. Мы, например, освоили изготовление сыродавленного кедрового масла – вполне доходное занятие. Я долгое время вела авторские проекты в интернете, создала сайт, пишу романы и веду блоги – хотя сейчас писательство у меня на паузе, но придёт время, и я снова займусь этим вплотную.

Важнейший плюс – обретение самодостаточности. В городе люди живут, ездят и работают в коробках. Природа для них – лишь редкий фон для выходных, она часто пугает современного человека, кажется дикой, опасной, непонятной.

«Но жизнь тут, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле — путь к себе. Мы становимся счастливее, спокойнее, дети растут среди природной красоты, в любви, покое и радости».

Это место стало родиной нашим детям и нам, никогда не стоял вопрос уехать отсюда. Мы посвятили свою жизнь обретению и благоустройству кусочка рая на земле. И, несмотря на все испытания, мы уже крепко пустили корни в эту землю, нам хорошо здесь. Мы полюбили свою жизнь, стали сильнее, осторожнее, наверное, чуточку мудрее.

Ищите своё комфортное место для жизни, это может быть квартира в городе или домик в деревне, главное, чтобы вам и вашей семье было приятно там жить.