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Врач Эстрина рассказала, как распознать аллергию на пылевого клеща

Пылевые клещи живут во всех домах и квартирах и могут негативно влиять на здоровье человека. Аллерголог-иммунолог клиники «Инвитро» Ирина Эстрина рассказала, как определить аллергию на этих насекомых.

Врач рассказала, как распознать аллергию на пылевого клеща
© Сhampionat.com

Сами по себе пылевые клещи не опасны, угрозу представляют продукты их жизнедеятельности. Они могут вызвать аллергический ринит, атопический дерматит и бронхиальную астму.

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Симптомы аллергии на пылевых клещей проявляются круглый год. Среди них:

  • постоянное чихание;
  • кашель;
  • першение в горле;
  • зуд и слезоточивость глаз;
  • сухость, шелушение и покраснение кожи.

Чтобы снизить риск развития аллергии на насекомых, нужно использовать дома гипоаллергенную ткань, стирать постельное белье как минимум один раз в неделю, гладить его, регулярно проводить влажную уборку и проветривать комнаты. Также эксперты рекомендуют отказаться от ковров в доме.

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