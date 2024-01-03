Врач рассказала, как распознать аллергию на пылевого клеща

Врач Эстрина рассказала, как распознать аллергию на пылевого клеща
Пылевые клещи живут во всех домах и квартирах и могут негативно влиять на здоровье человека. Аллерголог-иммунолог клиники «Инвитро» Ирина Эстрина рассказала, как определить аллергию на этих насекомых.
Сами по себе пылевые клещи не опасны, угрозу представляют продукты их жизнедеятельности. Они могут вызвать аллергический ринит, атопический дерматит и бронхиальную астму.
Симптомы аллергии на пылевых клещей проявляются круглый год. Среди них:
- постоянное чихание;
- кашель;
- першение в горле;
- зуд и слезоточивость глаз;
- сухость, шелушение и покраснение кожи.
Чтобы снизить риск развития аллергии на насекомых, нужно использовать дома гипоаллергенную ткань, стирать постельное белье как минимум один раз в неделю, гладить его, регулярно проводить влажную уборку и проветривать комнаты. Также эксперты рекомендуют отказаться от ковров в доме.
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