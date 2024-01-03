Врач рассказала, как распознать аллергию на пылевого клеща

Пылевые клещи живут во всех домах и квартирах и могут негативно влиять на здоровье человека. Аллерголог-иммунолог клиники «Инвитро» Ирина Эстрина рассказала, как определить аллергию на этих насекомых.

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Сами по себе пылевые клещи не опасны, угрозу представляют продукты их жизнедеятельности. Они могут вызвать аллергический ринит, атопический дерматит и бронхиальную астму.

Симптомы аллергии на пылевых клещей проявляются круглый год. Среди них:

постоянное чихание;

кашель;

першение в горле;

зуд и слезоточивость глаз;

сухость, шелушение и покраснение кожи.

Чтобы снизить риск развития аллергии на насекомых, нужно использовать дома гипоаллергенную ткань, стирать постельное белье как минимум один раз в неделю, гладить его, регулярно проводить влажную уборку и проветривать комнаты. Также эксперты рекомендуют отказаться от ковров в доме.