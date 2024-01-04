Врач предупредил об опасности ароматических свечей

Сжигание ароматических свечей может повысить риск возникновения серьезных проблем со здоровьем, сообщил доктор Тамаш Пандич из Университета Земмельвейса в Венгрии. По его словам, которые передает The Sun, использование свечей провоцирует мигрени, раздражение горла и глаз, а также увеличивает вероятность развития респираторных заболеваний.

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Как пояснил специалист, ароматические свечи могут ухудшить уже существующие заболевания, в частности астму, поскольку при горении они выделяют частицы других загрязняющих веществ. Доктор добавил, что некоторые производители свечей используют эфирные масла для избежания негативных последствий искусственных ароматизаторов. Однако они могут привести к нарушению нервной системы или вызвать раздражение кожи.

Помимо этого, некоторые марки свечей используют фитиль, в котором хлопок наматывается на другой материал, например металл, при этом образуя токсичную сажу. По словам Пандича, это, в свою очередь, может вызвать проблемы с легкими.

Независимо от того, произведены они искусственно или встречаются в природе, каждое вещество, чужеродное для организма, представляет химическую опасность, — заявил специалист.