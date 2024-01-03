Вторая жизнь: что делать с подарочными пакетами после праздника

После праздников у вас остаются не только приятные воспоминания и фотографии, но и подарочные пакеты в большом количестве. Что с ними делать, как использовать их с толком? Самый популярный вариант — упаковать в них подарки для других людей и передарить. Это и экономно, и избавит вас от залежей подарочной упаковки. Но бывает так, что пакет нельзя вручить кому-то ещё, поскольку он деформировался или потёрся. Как быть в таком случае? Есть варианты:

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Органайзеры

Ненужный подарочный пакет может стать хранилищем для мелких игрушек, принадлежностей для рукоделия или даже нижнего белья. Сложите в такой пакет необходимые мелочи, которые в разрозненном виде, как правило, занимают гораздо большее пространство.

Переработка

Если при изготовлении имеющихся у вас пакетов не использовалась плёнка (то есть, они сделаны только из бумаги), то их можно сдать на переработку. Однако перед этим следует удалить с пакета элементы декора — всяческие ленточки, верёвочки и прочую фурнитуру.

Карта желаний/украшение

На подарочных пакетах нередко изображены какие-то красивые картинки, забавные надписи или присутствуют эффектные элементы (бусины, цветы, блёстки и прочее) Аккуратно открепив декор от пакета, можно сделать из него симпатичное украшение для дома. А вырезав красующиеся на таком пакете изображения, можно использовать их для карты желаний (к примеру, изображённое сердце может символизировать любовь, а милый котёнок — появление домашнего питомца).

Мусор

Если пакет потерял первоначальный вид и вам не жаль от него избавиться, то просто сложите в него бытовые отходы, ставшие ненужными бумаги и выбросьте.

Творчество