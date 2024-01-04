К ссоре, слезам, разлуке: 7 худших подарков любимым людям

Новый год остался позади, но многим еще предстоят встречи с родными и друзьями, празднование Рождества и Старого нового года. Поэтому вопрос с подарками остается актуальным. Если вы купили еще не все презенты, поможет список того, что дарить точно не стоит.

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Кактус

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Считается, что это растение впитывает излучение от компьютеров и телевизора, очищает воздух. Но дарить его точно не стоит: считается, что такой презент может может приводить к ссорам в семье, а от одинокой женщины отпугивает мужчин, заставляя ее превращаться в неприступную снежную королеву.

Книги

Помните поговорку о том, что книга — лучший подарок? Эзотерики так не считают. Во-первых, сложно выбрать издание по вкусу того, кому дарите. Во-вторых, считается, что книга приведет к ссоре и охлаждению семейных отношений. А большие подарочные серии даже способны стать причиной развода крепкой пары.

Жемчуг

Во многих культурах нить жемчуга ассоциируется с застывшими слезами, поэтому такой подарок способен принести девушке неприятности и разочарования. Но существуют способы обойти примету. Во-первых, можно носить подаренный жемчуг, например, колье сочетать с кольцом, которое вы приобрели сами, или серьгами. А еще можно положить презент на сутки в холодную воду, так он будет сиять лишь сильнее и не принесет неприятностей.

Тапочки

Мягкие, уютные тапочки кажутся прекрасным презентом, но, с точки зрения эзотерики, они сулят дальнюю дорогу и разлуку с близкими. Белые же тапочки навевают мысли о погребальной церемонии, поэтому о них лучше держаться подальше.

Чтобы избавиться от неприятных последствий, отдайте пару монет тому, кто дарит тапочки.

Часы

Этот предмет в качестве подарка не в чести во многих странах, особенно в Китае. Там считается, что они торопят время смерти. В нашей культуре часы — символ ссоры и разлуки. Поэтому, чтобы обмануть примету, дарителю отдают символическую сумму, словно выкупая предмет.

Носовые платки

Подарок в нынешние времена редкий, но все же стоит знать, что носовой платок может привести к слезам и ссорам.

Пустой кошелек или чемодан