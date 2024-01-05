Три ленивых способа привести дом в порядок после застолья

Наверняка вы согласитесь, как непросто бывает заставить себя убраться после ухода гостей, а уж если мы говорим о новогодней вечеринке, размах уборки может сильно расстроить, даже если у вас отличное настроение. Клининг-эксперт Полина Шубина подсказывает, как не превращать уборку в праздники в настоящий кошмар.

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Подготовьте сантехнику

На самом деле, мы редко вспоминаем про краны, раковины и ванные, если они никак не пострадали после визита гостей. А ведь эти зоны чаще других собирают микробы, а также не всегда гости аккуратно обращаются с чужой сантехникой. Чтобы не получить разводы на следующий после гостей день, залейте краны и раковину чистящим средством и занимайтесь своими делами.

«Пока вы будете убираться в других помещениях, налет и следы от воды и мыла сойдет, и вы сможете легко протереть сантехнику до блеска, вообще не напрягаясь», — говорит наш эксперт.

Собираем мусор

В первую очередь избавляемся от крупного мусора на видном месте. Полина:

«В большой пакет соберите все, что бросается в глаза в первую очередь и что может испортиться, а потому не следует оставлять на столе — фантики, остатки еды и напитков, пластиковые стаканы и т. п.». Кстати, вы можете поставить урну или ведро для мусора еще до прихода гостей, чтобы не пришлось на следующий день ползать под столом и собирать обертки и пластик.

Убираемся на кухне

Если не знаете, какому помещению посвятить время для уборки, сделайте выбор в пользу кухни, так как посуда у вас точно останется и потребует если не мытья, то отмачивания, а вот остатки гирлянд и мишуры в комнатах подождут до лучших времен.