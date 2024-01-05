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Эксперт Рыжкова: след от алкоголя или сока выводят кислородным пятновыводителем

Эксперт Synergetic Ольга Рыжкова объяснила, что перед тем как приступать к стирке скатерти, нужно определиться с типом ткани. А всё потому что для каждого типа подходит разный вид стирального средства.

Эксперт: след от алкоголя или сока выводят кислородным пятновыводителем
© Секрет Фирмы

Полиэстер лучше стирать жидкими средствами.

Хлопок — стиральным порошком.

Простой лён — стиральным порошком.

Окрашенный лён — гелем для стирки.

Ткань с водоотталкивающей пропиткой — гелем для стирки мембранных тканей (плюс режим, указанный на ярлыке скатерти).

Как выводить пятна со скатерти?

- Жир — обработать пятновыводителем перед стиркой. - Вино, коньяк, кофе, чай, фрукты, сок — обработать кислородным пятновыводителем перед стиркой. - Воск или парафин от свечей — механически счистить с ткани, а жировое пятно обработать жидким пятновыводителем перед стиркой. - Мандарины — замочить в воде, обработать энзимным пятновыводителем, потом стирать.

Если пятно попалось слишком упрямое, въевшееся или застаревшее, то придётся повторить процедуру с пятновыводителем, потому что с первого раза след может не отойти. Ещё больше советов от эксперта Рыжковой можно узнать здесь.

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