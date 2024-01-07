Врач Парецкая: холодильник с системой no frost нужно размораживать раз в полгода. Хозяйки знают, как важно поддерживать чистоту на кухне, и поэтому тщательно моют раковину, плиту, полы и фартук. Правда, не все помнят, что холодильник тоже нуждается в регулярной мойке, и не заляпанные полки — это ещё не показатель чистоты. О том, как правильно мыть холодильник, рассказала врач-иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая.

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По словам эксперта, даже если визуально внутри холодильника и в морозилке чисто, это не значит, что технику можно не мыть целый год.

При этом много споров возникает вокруг холодильников с системой no frost. Производители уверяют, что размораживать, а значит и мыть их не нужно. Парецкая заявила «Доктору Питеру», что это не так — такая техника тоже нуждается в уборке, хоть и реже, чем обычный холодильник.

Врач объяснила, что в холодной среде бактерии всё равно обитают на продуктах. Плюс температура в холодильнике не всегда стабильная, а значит могут активизироваться кишечная палочка, сальмонеллы, стафилококки с кампилобактерами и другая зараза. Возникает риск пищевых отравлений.

Правила мытья холодильника: прибор должен быть отключён от сети;

обычный холодильник стоит мыть раз в 4 месяца, с системой no frost — один раз в полгода;

при уборке холодильник нужно полностью разморозить, вынув из него все ящики и полки;

горячую воду, фен или что-то в этом духе для ускоренной разморозки использовать нельзя;

мыть полки стоит сверху вниз, не пропуская углы и труднодоступные места.

конденсатор. Он расположен на задней стенке и обычно весь в пыли;

слив. Его нужно очистить от налёта и промыть дезинфицирующим раствором;

дренажное отверстие. В помощь маленькая щёточка;

стенки холодильника. Их после мытья нужно протереть насухо;

уплотнители на дверцах. Там добиться идеального результата поможет зубная щётка. Во время уборки не забудьте про:

После уборки важно дать холодильнику проветриться минут 15, а потом уже можно загружать туда продукты.

раствор лимонной кислоты (1 столовая ложка на стакан воды);

раствор нашатыря (10 мл нашатырного спирта на стакан воды);

уксусный раствор (6-процентный уксус с водой в пропорции 1:1). Для мытья можно использовать очищающие и дезинфицирующие растворы, например: