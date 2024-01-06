Гадания на Рождество, которые могут быть опасными

Какие же зимние праздники без гаданий, особенно — рождественских? Эзотерик Владлена Веста предупреждает, что не все гадания одинаково безопасны. Вместе со специалистом мы собрали самые неоднозначные ритуалы, с которыми стоит быть осторожнее новичкам. Призыв мужчины Как правило, к этому гаданию прибегают молодые девушки, которые хотят выйти замуж. Призывая суженого, они невольно вызывают сущность, которая несет лишь негатив. Владлена: «Оставшись наедине с зеркалом в пустой комнате, вы становитесь максимально беспомощной перед ликом зла. Важно правильно завершить ритуал — не накрывайте зеркало, а откусите кусок хлеба и запейте его вином. Зеркало опустите отражением вниз». Свечи, которые вы использовали для призыва мужчины, необходимо омыть водой с солью. Коридор из зеркал В поисках ответов относительно своего будущего многие решаются на опасный ритуал, в котором также предполагается наличие зеркал. Мы выстраиваем зеркальный коридор и задаем волнующие вопросы. Чаще всего речь опять идет о поиске мужчины. Эзотерик предупреждает, что при появлении образа в конце коридора ни в коем случае не стоит с ним разговаривать, вместо этого необходимо набросить полотенце на зеркало и сказать: «Чур меня!» Эксперты считают зеркальные гадания самыми опасными, так как дверь в параллельный мир не всегда закрывается. Перекресток Для этого гадания необходимо выйти из дома. В старину считалось, что перекресток — место обитания потусторонних сущностей, которые могут дать подсказку в сложной жизненной ситуации. В полночь девушки выходили на перекресток с ножом, куском сырого мяса и скатертью. На перепутье втыкается нож, скатерть накидывается на плечи, а мясо перекидывается через левое плечо. Далее задается вопрос сущностям. Владлена: «Самое опасное — вы можете забрать нежеланных гостей с собой. Чтобы этого не произошло, важно идти домой и не оглядываться, а нож промыть в соленой воде — бесы страшно боятся соли».