Стало известно, что кошки навязывают людям правила игры: исследование

Уже завидовали собственному питомцу? Теперь появился еще один повод. Ученые выяснили, что кошки предпочитают ориентироваться на собственные желания, даже когда дело касается развлечений. Результаты опубликованы в Scientific Reports. Исследователи сосредоточились на игре «принеси предмет». Команда экспертов из Сассекского университета опросила более 1000 владельцев кошек, прежде чем сделать выводы.

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Выяснилось, что питомцы чаще начинают и заканчивают игру, чем их хозяева. К тому же, если игра началась по инициативе животного, а не хозяина, игра в среднем будет длиться дольше. Сообщается, что некоторым породам такой «собачий» досуг интереснее, чем другим. Например, эта игра обычно нравится сиамским и бенгальским кошкам.