Дизайнер из Минска представил аскетичную квартиру в светлых тонах

Квартира, приобретенная с возможностью свободной планировки, требовала специального подхода, пишет Mydecor.ru. Для Кудина было главное выделить зоны: просторную гостиную совмещенную с кухней, спальню с личным санузлом и кабинет, в том числе выполняющий функцию гостевой комнаты. Его целью было создать интерьер, отражающий его вкус и стиль с использованием натуральных материалов, избегая ярких цветовых решений и узоров.

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Интерьер был сконструирован в нейтральных оттенках, что создает гармоничное и монохромное пространство. Стены украшают строгие формы с фактурной гипсовой штукатуркой, а использование белорусского льна и хлопка придает природную приглушенность.

Необычным элементом интерьера стал редкий светильник над обеденным столом, изготовленный из японской бумаги Иваси по дизайну Исаму Ногучи (Isamu Noguchi) для Vitra. Он прибыл после долгого ожидания, но стал изюминкой и радует своей геометрической формой каждый день.

Однако, не всё шло гладко. Создание огромной бетонной столешницы для кухни вызвало трудности в поиске подрядчиков, способных выполнить ее монолитно и без стыков. После долгих усилий удалось найти местного мастера, который блестяще справился с задачей.

Еще одним неожиданным оборотом стало появление произведения искусства на стене. За несколько дней до съемки интерьера, Влад увидел работы художницы Лены Гиль, которые сразу его заинтриговали. Решив приобрести картину, он случайно попал на выставку художницы, где зародилась идея нарисовать силуэт обнаженной женщины над кроватью. Благодаря смелому эксперименту и согласию художницы, спальня преобразилась и стала особенно уникальной.