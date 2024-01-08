Как часто нужно менять губки для мытья посуды

При неправильном использовании губок для мытья посуды эти изделия могут нанести серьезный вред человеку. Особенно негативные последствия грозят детям и людям с ослабленным здоровьем.

«Во время чистки раковины люди не всегда обращают внимания на губки. А ведь это настоящий рай для болезнетворных бактерий», – отметил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

При соприкосновении с грязной посудой и поверхностью раковины на губках остаются частички пищи. Влажность и тепло способствуют размножению бактерий: на 1 квадратном сантиметре обычно содержится свыше 21,5 тысячи микроорганизмов.

Чтобы губка была безопаснее, нужно тщательно промывать и отжимать ее после мытья посуды. При каждом использовании нужно убирать с изделия мусор и остатки пищи, а если не отмывается – выкинуть.